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AKXALA
США и Великобритания вводят новые санкции против Ирана
В ответ на атаку Ирана на Израиль, США и Британия ввели новый пакет санкций против Ирана, которые направлены на иранскую программу беспилотников и производителей стали и автомобилей, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

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В ответ на атаку Ирана на Израиль с использованием дронов, США и Британия ввели новый пакет санкций против Ирана.Вашингтон нацелился на 16 человек и две организации, производящие двигатели для дронов. Внешнеполитическое ведомство Великобритании ввело запрет на въезд и заморозку активов для семи человек и шести организаций, включая тех, кто участвует в программах по дронам и ракетам.

Обе страны уже имеют сотни санкций против Ирана. Последний шаг последовал после призыва Израиля к поддержке со стороны международного сообщества после атаки Ирана в субботу, в котором было запущено более 300 ракет и дронов из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Почти все они были сбиты Израилем и его союзниками.

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Тегеран утверждает, что атака была ответом на авиаудар Израиля по его консульству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек. Санкции США направлены на программу Ирана по дронам, его производителей стали и автомобильные компании, связанные с Исламским революционным корпусом стражей (IRGC) и Министерством обороны.

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры группы G7 стремятся коллективно увеличить экономическое давление на Иран. “Наши союзники и партнеры ввели или введут дополнительные санкции и меры для ограничения дестабилизирующих военных программ Ирана”, - сказал он. США ввели более 600 санкций против иранских субъектов с тех пор, как г-н Байден вступил в должность три года назад.

Последние меры правительства Великобритании добавляются к списку из 400 санкций против страны, включая IRGC в целом. Объявляя о санкциях в четверг на встрече министров иностранных дел G7 в Капри, министр иностранных дел Лорд Камерон сказал, что совместные действия с США демонстрируют “бесспорное осуждение атаки Ирана на суверенное государство”.

“Сегодняшние назначения были сделаны в рамках нового режима санкций Великобритании против Ирана, который позволяет Великобритании целенаправленно бороться с враждебным поведением Ирана”, сказал он. Санкции США и Великобритании были объявлены на следующий день после нового пакета мер Европейского Союза.

ЕС также согласился расширить санкции против иранских производителей дронов и ракет, в дополнение к тем, которые уже действуют на продажу дронов России для использования их против Украины.

#санкции #израиль #иран
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