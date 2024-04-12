Президент Байден обеспокоен возможной атакой Ирана на Израиль в ответ на нападение на иранское консульство в Сирии, и заявил о поддержке США для обеспечения безопасности Израиля.

Президент Джо Байден заверил Израиль в неизменной поддержке США перед лицом возможных ответных действий со стороны Тегерана после нападения, в результате которого погибли высокопоставленные иранцы.

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Байден выразил обеспокоенность тем, что Иран может планировать "значительную атаку" в ответ на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, нанесенный чуть более недели назад.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность Израиля", - заявил он.

В тот же день лидер Ирана приравнял израильскую атаку в Дамаске к нападению на сам Иран.

"Когда они атаковали район нашего консульства, это было похоже на нападение на нашу территорию", - заявил аятолла Али Хаменеи в телеобращении.

"Злобный режим должен понести наказание, и он понесет его", - заявил он.

Характер любого потенциального ответного удара остается неопределенным. Прямой удар Ирана по Израилю может привести к значительной эскалации конфликта, а аналитики считают, что у Ирана нет военного потенциала для крупной конфронтации. Альтернативой может стать атака через иранского посредника, такого как "Хезболла", которая с 8 октября почти ежедневно ведет перестрелки с Израилем через ливанскую границу. В последние недели эти обмены усилились.

"Хезболла" обладает огромным потенциалом, у нее сотни тысяч ракет и снарядов на границе, которые могут достигать южных районов Израиля", - сообщил BBC Джо Бучино, бывший директор по связям с общественностью Центрального командования вооруженных сил США.

"Хезболла" намного способнее, чем ХАМАС. Они способны нанести Израилю значительный ущерб".

В воскресенье иранский чиновник предупредил, что израильские посольства "больше не в безопасности", подразумевая, что здание консульства может быть потенциальной целью.

Эксперты также предположили, что Иран может совершить кибератаку на Израиль.