Финансовая служба Нигерии возвращает $24 млн в рамках расследования дела о коррупции, в котором замешан отстраненный от должности министр Бетта Эду. Найденные средства отслежены на 50 банковских счетах.

Финансовая служба Нигерии объявила о возврате 30 миллиардов найр (24 миллиона долларов; 19 миллионов фунтов стерлингов) в рамках расследования дела о коррупции, в котором замешан отстраненный от должности министр.

реклама

По данным службы, найденные средства были отслежены на более чем 50 банковских счетах.

Министр по гуманитарным вопросам и борьбе с бедностью Бетта Эду был отстранен от должности в январе в связи с обвинениями в перенаправлении 640 000 долларов государственных средств на личный банковский счет.

После отстранения, президент Бола Тинубу распорядился провести расследование деятельности министерства.

37-летняя д-р Эду отрицала свою вину. Ее офис заявил, что она разрешила перевести средства с целью реализации грантов для уязвимых групп населения.

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) сообщила, что в ходе шестинедельного расследования она обнаружила множество зацепок, по которым можно вести расследование.

Председатель EFCC Ола Олукойеде подчеркнул сложность расследования, заявив, что было проверено более 50 банковских счетов, что является серьезной задачей.

Он призвал нигерийцев проявить терпение, поскольку тщательное расследование требует времени, и заверил, что найденные средства были возвращены в казну федерального правительства.

Отстранение министра от должности - редкое явление для Нигерии, что придает дополнительную значимость проводимому расследованию.