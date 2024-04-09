В попытке отложить судебный процесс Дональд Трамп подал иск против нью-йоркского судьи, курирующего его уголовное дело о "скрытых деньгах", которое должно начаться на следующей неделе.

По сообщениям CBS News, Трамп обратился в апелляционный суд с просьбой изменить место проведения судебного заседания и отменить расширенное постановление о запрете на обсуждение дела.

Иск, направленный против судьи Нью-Йорка Хуана Мерчана, скорее всего, является попыткой в последнюю минуту отсрочить уголовное разбирательство. Хотя подробности иска не разглашаются, в судебных документах указано, что он подан с заголовками "изменение места проведения" и "отсрочка".



Ранее суд над Трампом был перенесен с конца марта на 15 апреля в связи с неожиданным появлением документов, которые потребовали дополнительного изучения юридическими службами.



Бывшему президенту предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации, связанной с выплатой денег Сторми Дэниелс, актрисе фильмов для взрослых, с которой у него, как утверждается, был роман.



Утверждая свою невиновность, Трамп последовательно отвергает обвинения как политически мотивированное преследование. Он также критиковал постановление о кляпе, наложенное судьей Мерчаном, особенно после того, как оно было распространено на членов семей фигурантов дела.



Также были отмечены жалобы Трампа на то, что место проведения суда находится на Манхэттене, где преобладают демократы. Эксперты в области права ожидают проблем с отбором присяжных, признавая потенциальные трудности для юридической команды Трампа.



Несмотря на многочисленные уголовные дела, судебный процесс по делу Трампа о "скрытых деньгах", вероятно, единственный, который состоится до предстоящих президентских выборов в ноябре.