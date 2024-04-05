Аргентина испытывает нехватку средств защиты от насекомых в связи с наступающим сезоном денге, который прогнозируется самым суровым. Вакцина ограниченно доступна, поэтому люди полагаются на профилактические меры. Глобальное потепление и Эль-Ниньо усиливают тяжесть сезона денге.

В настоящее время в Аргентине ощущается нехватка средств защиты от насекомых, поскольку страна готовится к сезону денге, который, по прогнозам, будет самым суровым на сегодняшний день.

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Денге, вирус, передающийся комарами, представляет серьезную опасность для здоровья и в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Хотя вакцина от денге уже разработана, ее распространение все еще ограничено, поэтому большинство людей полагаются на профилактические меры, чтобы защитить себя от вируса.

Сообщается, что жителям стало крайне сложно приобрести средства от насекомых: во многих супермаркетах и аптеках появились таблички с информацией об отсутствии репеллентов. В тех случаях, когда репелленты доступны, особенно через Интернет, цены на них резко взлетели.

Правительство признало наличие проблемы, объяснив ее узким местом в цепи поставок, которое, как ожидается, будет устранено в ближайшем будущем. Однако граждане по-прежнему обеспокоены, особенно в Буэнос-Айресе, где значительное число людей уже заразилось денге.

Нехватка репеллентов стала ощущаться в марте, и местные производители репеллентов объясняют это ошибками в прогнозах и длительным процессом производства. Министр здравоохранения Марио Руссо назвал эту проблему "проблемой спроса и предложения".

Денге, характеризующаяся такими симптомами, как высокая температура, сильные головные боли, опухшие железы и сыпь, наиболее распространена в тропических и субтропических регионах.

Министерство здравоохранения Аргентины сообщило о значительном количестве случаев заболевания денге в 2024 году, причем летальные исходы были зарегистрированы среди всех возрастных групп, особенно среди людей старше 80 лет. Министерство рекомендовало населению использовать репелленты для защиты от укусов комаров и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов денге.

За первые три месяца этого года число случаев заболевания денге в Северной и Южной Америке резко возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем больше всего пострадали Бразилия, Аргентина и Парагвай.

Этот всплеск был охарактеризован как потенциально худшая вспышка денге в Северной и Южной Америке на сегодняшний день, причем на эти три страны приходится большинство случаев заболевания и смертей от этого вируса. Региональные органы здравоохранения сообщают о миллионах случаев заболевания и тысячах смертей.

Агентство здравоохранения ООН предупредило, что такие факторы, как глобальное потепление и Эль-Ниньо, усугубляют тяжесть нынешнего сезона денге.