Компания Samsung Electronics прогнозирует десятикратное увеличение прибыли в первом квартале 2024 года благодаря росту спроса на чипы и продукты искусственного интеллекта. Ожидается высокий спрос на полупроводники в течение года, а землетрясение в Тайване может сократить мировые поставки чипов.

Компания Samsung Electronics ожидает значительного роста прибыли в первом квартале 2024 года, прогнозируя более чем десятикратное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Такой оптимистичный прогноз объясняется восстановлением цен на чипы после спада, вызванного пандемией, и растущим спросом на продукты, связанные с искусственным интеллектом.

Будучи крупнейшим в мире производителем микросхем памяти, смартфонов и телевизоров, южнокорейская компания ожидает, что операционная прибыль за январь-март составит 6,6 триллиона вон ($4,9 миллиарда), что на 931 % больше, чем в прошлом году.

Эта оценка превышает прогнозы аналитиков и обусловлена ростом цен на полупроводники во всем мире: за последний год цены на чипы памяти выросли примерно на 20 %. Полупроводниковое подразделение Samsung, обычно приносящее наибольший доход, значительно выиграет от этих благоприятных рыночных условий.

Кроме того, ожидается, что высокий спрос на полупроводники, вызванный бумом технологий искусственного интеллекта, сохранится в течение всего года. Кроме того, недавнее землетрясение в Тайване, ключевом центре производства микросхем, может еще больше сократить мировые поставки чипов, что позволит Samsung извлечь выгоду из роста цен.

Хотя крупнейшие производители чипов, такие как TSMC, поставщик Apple и Nvidia, сообщили о минимальных перебоях в производстве из-за землетрясения, некоторые операционные проблемы все же возникли. Samsung также ожидает роста доходов от продаж своих недавно выпущенных флагманских смартфонов Galaxy S24.