Официальный представитель израильского правительства опроверг утверждения Хосе Андреса, основателя WCK, о том, что израильские войска намеренно напали на гуманитарных работников в Газе. Израиль признал ошибку и обещал провести расследование инцидента.

Официальный представитель израильского правительства опроверг утверждения о том, что израильские войска намеренно напали на семерых работников Всемирной центральной кухни (WCK) в Газе.

Хосе Андрес, основатель WCK, обвинил Израиль в систематических нападениях на своих работников, утверждая, что их намеренно атаковали "машина за машиной". Нир Баркат, министр экономики Израиля, отверг утверждения Андреса, назвав их необоснованными. Израиль признал, что забастовки, приведшие к гибели гуманитарных работников, были трагической ошибкой, и пообещал провести тщательное расследование инцидента.



Баркат подчеркнул, что, хотя Израиль сожалеет о гибели людей, подобные инциденты, называемые дружественным огнем, к сожалению, являются частью реальности войны. Гибель гуманитарных работников вызвала международное осуждение: премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к проведению независимого расследования, а президент США Джо Байден выступил с критикой.



Баркат категорически отверг утверждения Андреса о том, что гуманитарные работники пытались связаться с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время ударов и были преднамеренно выбраны в качестве мишени.

Он подчеркнул, что Израиль никогда бы не стал намеренно нападать на людей, оказывающих гуманитарную помощь. Андрес утверждает, что нападение на четко обозначенные автомобили было не случайной бомбардировкой в неположенном месте, а прямым нападением.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар непреднамеренным и выразил решимость предотвратить подобные инциденты в будущем. Жертвами атаки стали люди разных национальностей, что вызвало обеспокоенность международного сообщества и призывы к ответственности. Продолжающийся конфликт в Газе привел к значительным жертвам и разрушениям, а сотрудники гуманитарных организаций подвергаются серьезному риску, оказывая помощь в этом регионе.