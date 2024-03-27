Власти США обвинили бывшего премьер-министра Монголии Сухбаатара Батболда в покупке двух роскошных квартир в Нью-Йорке на средства, полученные коррупционным путем.

Прокуроры намерены конфисковать недвижимость стоимостью 14 миллионов долларов, расположенную в центре Манхэттена.

Согласно обвинениям, Батболд, занимавший пост премьер-министра с 2009 по 2012 год, приобрел квартиры после того, как подконтрольная его семье компания получила крупный контракт на добычу полезных ископаемых. Несмотря на отрицание обвинений, 60-летний Батболд сохраняет за собой место в парламенте.

Его адвокат, Орин Снайдер, заявил, что Батболд намерен защищаться от обвинений в суде. Федеральные прокуроры утверждают, что Батболд использовал нелегитимные подставные компании для утечки миллионов долларов от контрактов на добычу полезных ископаемых, финансируя экстравагантный образ жизни своей семьи.

Речь идет, в частности, о недвижимости в отеле The Carlton House на Восточной 61-й улице и кондоминиуме в The Park Imperial, расположенном рядом с Карнеги-холлом. Прокуроры утверждают, что Батболд лично наживался на коррупции во время своего пребывания на посту премьер-министра.

Хотя самому Батболду обвинения не предъявлены, недвижимость может быть конфискована, если обвинения прокуратуры подтвердятся в суде.