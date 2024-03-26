Министерство юстиции и ФБР США раскрыли схему кибератаки, организованную семью гражданами Китая. В течение 14 лет хакеры атаковали миллионы американских аккаунтов и правительственные организации. Обвинения подтверждают сохраняющуюся обеспокоенность по поводу киберугроз со стороны государств.

Министерство юстиции США и ФБР раскрыли "зловещую" схему кибератак, организованную семью гражданами Китая, которая была направлена против миллионов американских аккаунтов в Интернете, а также против официальных лиц и правительственных организаций США.

Предположительно, хакеры действовали в течение 14 лет, развернув широкомасштабную кампанию, от которой пострадали многочисленные жертвы на разных континентах.



Предполагается, что обвиняемые связаны с хакерской операцией, которую якобы поддерживало правительство Китая. Они обвиняются в рассылке более 10 000 вредоносных электронных писем, от которых пострадали тысячи жертв по всему миру. Министерство юстиции назвало эту операцию "широкомасштабной глобальной хакерской операцией".



Директор ФБР Кристофер Врей осудил усилия Китая по подрыву кибербезопасности США. Обвинения последовали за аналогичными обвинениями, выдвинутыми правительством Великобритании против Китая за атаку на избирательную комиссию и политиков страны.



Посольства Китая в Лондоне и Вашингтоне отвергли эти обвинения, назвав их необоснованными и сфабрикованными. Тем не менее, в обвинительном заключении США описывается, как хакеры атаковали различные организации, взламывая рабочие аккаунты, личные электронные письма и другие записи в Интернете.

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Хакеры использовали сложную тактику, например, рассылали электронные письма, замаскированные под письма от авторитетных новостных изданий или журналистов, содержащие скрытые ссылки для отслеживания. После открытия этих писем информация жертв отправлялась на серверы, что позволяло осуществлять дальнейшие целенаправленные хакерские действия.



Среди жертв были правительственные чиновники США, иностранные диссиденты, а также компании из различных отраслей, включая оборону, телекоммуникации, финансы и научные исследования. В обвинительном заключении приводятся случаи успешного взлома гонконгских демократических активистов.

