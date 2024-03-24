Министр дополнительного и высшего образования Ирландии, Саймон Харрис, может возглавить партию Fine Gael после отставки Лео Варадкара. Он получил значительную поддержку и готов стать самым молодым ирландским премьер-министром.

Саймон Харрис может возглавить партию Fine Gael после окончания голосования. Как единственный кандидат на лидерство в партии, Харрис (нынешний министр дополнительного и высшего образования Ирландии) должен сменить Лео Варадкара, который объявил о своей отставке с поста лидера партии и премьер-министра. Изначально планировалось завершить выдвижение кандидатов в понедельник, однако оно было перенесено на 24 часа.

Во внутренней записке, распространенной среди политиков "Фине Гэл", говорилось, что объявление нового лидера партии совпадет с завершением съезда партии по отбору кандидатов в Европейском регионе Мидлендс - Северо-Запад в Атлоне в воскресенье. Поскольку других претендентов в гонке нет, Харрис намерен занять место лидера.

Харрис заручился значительной поддержкой, причем на первых порах его поддержали такие ключевые фигуры, как министры Хелен МакЭнти, Пашал Донохо и Хизер Хамфрис. Выразив благодарность за огромную поддержку, которую он получил, Харрис подтвердил свою готовность к работе.



Неожиданная отставка Варадкара спровоцировала борьбу за лидерство, причем он сослался на личные и политические причины для ухода с поста. Харрис, которому 37 лет, готов стать самым молодым ирландским премьер-министром.

реклама

За свою десятилетнюю политическую карьеру он успел подняться по карьерной лестнице, в том числе занять пост министра здравоохранения и руководить такими важными событиями, как отмена запрета на аборты в Ирландии и управление мерами реагирования страны на пандемию Ковид-19.