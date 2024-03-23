Разочарованный Трамп высказал свое недовольство на социальных сетях из-за необходимости выплаты большой суммы по судовому решению. Его финансовое положение не так благополучно, как заявляет он сам. Он сталкивается с проблемами в получении залога и поддержкой спонсоров.

Разочарование Дональда Трампа в связи с необходимостью срочно получить сотни миллионов долларов по облигациям к понедельнику все время кипело на поверхности и вылилось в шквал постов в социальных сетях на его платформе Truth Social.

Его публичная вспышка в пятницу, наполненная заглавными буквами, подчеркнула его постоянную злобу на судью, вынесшего решение на сумму 464 миллиона долларов, и генерального прокурора Нью-Йорка, который вел дело о гражданском мошенничестве. Трамп настаивает на том, что эти юридические проблемы организованы, чтобы сорвать его президентские выборы.

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Хотя Трамп утверждает, что обладает значительной суммой наличных денег, реальность рисует иную картину. Его недавние финансовые декларации свидетельствуют о значительном, но не непомерном запасе наличности, что противоречит его раздутым заявлениям в социальных сетях.

Даже если бы его наличные средства были выше, они все равно не дотягивают до суммы, необходимой для удовлетворения судебного решения и обеспечения необходимого залога.

Юридическая команда Трампа подчеркивает нецелесообразность получения столь крупного залога, учитывая его существующие финансовые обязательства и нежелание страховщиков принимать недвижимость в качестве залога.

Несмотря на слухи о поддержке со стороны богатых спонсоров или потенциальных возможностях через его медиа-компанию, конкретные решения пока не найдены.

Надвигающийся крайний срок поставил Трампа в шаткое положение, угрожая как его политическим амбициям, так и личным финансам. Хотя банкротство не рассматривается как вариант, Трамп сталкивается с растущим давлением по мере того, как время идет.