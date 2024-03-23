Инвесторы одобрили слияние Trump Media со своим новым названием Trump Media & Technology Group, но финансовые проблемы и препятствия могут затруднить путь к успеху. Недостаток ликвидности и юридические проблемы могут осложнить ситуацию и создать неопределенность в финансовых проблемах Дональда Трампа.

В пятницу инвесторы одобрили слияние, в результате которого Trump Media превратится в публичную компанию, известную как Trump Media & Technology Group, акции которой будут торговаться под тикером DJT. Ожидается, что этот шаг принесет бывшему президенту Дональду Трампу значительную финансовую выгоду на фоне нарастающих юридических и финансовых проблем.

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Несмотря на то, что акционеры дали зеленый свет, на пути к этому стоят различные практические, финансовые и юридические препятствия, которые могут не облегчить финансовые проблемы Трампа в ближайшее время. Хотя Трамп будет владеть значительной долей в новой публичной компании, оцениваемой более чем в 3 миллиарда долларов, ликвидность его акций вызывает сомнения.

Слияние, которое, как ожидалось, будет быстро завершено после одобрения акционерами, сталкивается с юридическими проблемами, что может затянуть процесс. Кроме того, акции Трампа считаются менее ликвидными, чем его недвижимость, что затрудняет конвертацию бумажных доходов в наличные.

Эксперты утверждают, что рынок переоценивает Trump Media, учитывая ее скромные доходы и сокращающуюся базу пользователей Truth Social.

Такая переоценка может помешать Трампу продать или заложить свои акции. Кроме того, соглашения о блокировке акций не позволяют инсайдерам, включая Трампа, немедленно продать свои акции, что усугубляет проблему ликвидности.

Даже если Трампу удастся преодолеть эти препятствия, банки могут не решиться принять его акции в качестве залога по кредиту из-за неопределенности их стоимости. В целом, хотя слияние представляет собой значительную веху для Trump Media, оно может не обеспечить немедленного решения финансовых проблем Трампа.