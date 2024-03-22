Арест главного министра Дели Арвинда Кеджривала вызвал осуждение со стороны оппозиции, которая считает его политически мотивированным и направленным против демократии. Оппозиция видит в этом часть широкой схемы преследования лидеров оппозиции правящей партией Бхаратия Джаната.

Арест главного министра Дели Арвинда Кеджривала агентством по борьбе с финансовыми преступлениями на фоне обвинений в коррупции, связанных с политикой продажи алкоголя, вызвал резкое осуждение со стороны оппозиционных лидеров всех политических партий Индии. Кеджривал, лидер партии Aam Aadmi Party (AAP), отрицает любые правонарушения и должен предстать перед судом в пятницу.

Представители оппозиции, включая Рахула Ганди из партии Конгресс и Шарада Павара из Националистической партии Конгресса, раскритиковали арест Кеджривала как политически мотивированный, утверждая, что он отражает согласованные усилия правящей партии Бхаратия Джаната (BJP) по подавлению инакомыслия, а не по борьбе с коррупцией.

Арест произошел в критический момент, всего за несколько недель до всеобщих выборов в Индии, где AAP входит в коалицию, стремящуюся бросить вызов BJP. Оппозиция рассматривает задержание Кеджривала как попытку подорвать демократию и заглушить голоса оппозиции.



Другие лидеры оппозиции, такие как Акхилеш Ядав из партии Самаджвади и Пинарайи Виджаян из Кералы, охарактеризовали арест Кеджривала как тактику BJP по устранению политических соперников перед выборами. Они воспринимают это как часть более широкой схемы преследования лидеров оппозиции с помощью юридических и административных средств.



В последние годы несколько оппозиционных деятелей подверглись судебному преследованию или тюремному заключению со стороны федеральных органов, что вызвало обвинения в политической вендетте, организованной правительством BJP. Оппозиция утверждает, что лидеры BJP не сталкивались с подобными проверками, подчеркивая то, что они воспринимают как злоупотребление властью и эрозию демократических норм.



Несмотря на обвинения и протесты сторонников AAP, BJP утверждает, что она просто борется с коррупцией и отстаивает верховенство закона. Однако оппозиция остается непреклонной в своей критике, рассматривая арест Кеджривала как олицетворение более широких демократических проблем, стоящих перед Индией.