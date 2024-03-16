Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AKXALA
Золото, биткоин и акции достигали рекордных максимумов на этой неделе
На бирже настроение было оптимистичным в начале недели, но закончилась она снижением цен на акции, золото и биткоин из-за опасений по поводу инфляции.

реклама

Неделя началась с оптимизма на фондовом рынке, но закончилась более сдержанно.

реклама

Во вторник индекс S&P 500 достиг нового рекордного уровня, несмотря на более значительный, чем ожидалось, рост потребительских цен, причем в некоторых категориях, например в ценах на продукты питания, наблюдались признаки охлаждения.

В понедельник цены на золото также подскочили до рекордной отметки, достигнув 2 188,60 долларов за тройскую унцию, поскольку инвесторы ожидали возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Биткойн также достиг нового исторического максимума, превысив отметку в 73 000 долларов за монету.

Однако в течение недели вновь появились опасения по поводу инфляции, что привело к снижению цен на акции, а также золота и биткоина.

В пятницу промышленный индекс Доу-Джонса упал на 191 пункт, а S&P 500 и Nasdaq Composite также снизились, в результате чего все три основных индекса завершили неделю с понижением.

Последние данные по индексу цен производителей, опубликованные в четверг, показали значительный рост инфляции в оптовой торговле США, вызванный главным образом ростом цен на энергоносители, что привело к резкому падению цен на акции.

Акции авиакомпаний столкнулись с дополнительными проблемами на неделе из-за продолжающихся проблем с безопасностью в компании Boeing. Сообщения об инциденте в середине полета с 787 Dreamliner авиакомпании Latam Airlines и о том, что Southwest Airlines получила от Boeing меньшее количество самолетов Max 8, усилили турбулентность в авиационной отрасли.

В преддверии следующей недели инвесторы будут следить за экономическими данными и корпоративными событиями, включая глобальную конференцию Nvidia по искусственному интеллекту и включение Super Micro Computer в индекс S&P 500. Также пристальное внимание будет приковано к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы США, на котором ожидается, что ставки пока останутся неизменными, но в будущем могут быть снижены. Кроме того, Уолл-стрит будет интересовать информация о состоянии рынка жилья.

#биткоин #акции #инфляция #золото
+
Написать комментарий (0)
Аналитическая фирма из США считает, что к 2025 году биткоин превысит отметку в 210 000 долларов
Биткойн устремился вниз, а Киты пытаются встряхнуть рынок, скупая ВТС у слабых инвесторов
Британский суд не признал Крейга Райта создателем биткоина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай завершил строительство орбитальной станции
4
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
+
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
15
Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
1
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
1
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
1
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
1
Российский ВПК опережает Запад в производстве боеприпасов
+
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
+
В Европе резко снизилось промышленное производство
2
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
+
Благодаря сертификации нового смартфона Realme C65 стали известны некоторые характеристики
+
Microsoft представила новый API Work Graphs для разработки игр
1
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях и начале производства своей гиперзвуковой ракеты
+

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
15
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
2
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
11
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
26
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
32
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
12
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
3

Сейчас обсуждают

xxToaDxx
06:02
На 10pro уже установил.
OnePlus 12R получает новое обновление OxygenOS 14.0.0.500
Cowboy Huggies
05:54
Я до сих пор пользуюсь монитором с разрешением экрана 1280х1024
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
УдалЁн
05:53
Vanced умер давно
Xiaomi решила удалить возможность фонового просмотра YouTube без Premium-подписки
Данил Дементьев
05:51
Как в том меме "Них*я не понял, но очень интересно"
Wooting представила игровую клавиатуру 80HE с функцией "Rappy Snappy"
botph
05:46
Это Путин ему в шаровары насрал. Лично. А Мыкола сам никак не мог.
ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
Дмитрий Нестеров
05:43
Это ты) 28 марта появится diablo 4
Microsoft анонсировала игры, которые пополнят подписку Game Pass для PC и Xbox в марте
Андрей Марченко
05:33
Лучше бы вы назвали тех блогеров, которых реально СТОИТ СМОТРЕТЬ.
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
Андрей Мальцев
04:49
А содержательно ответить у минусатора "кармы" не хватило:). Ни по односу тезису бяда...
На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
Андрей Мальцев
04:48
Надо ставить рамки в свитках, как в Хогвартсе.
На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
Андрей Мальцев
04:47
Люблю таких "самозанятых"... настроение аж под утро поднимают. Объекты по всей стране, а Олесю боле делать нечего, кроме как под банальной новостью комменты строчит... да ещё и отвечать. У меня на пос...
На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем