На бирже настроение было оптимистичным в начале недели, но закончилась она снижением цен на акции, золото и биткоин из-за опасений по поводу инфляции.

Неделя началась с оптимизма на фондовом рынке, но закончилась более сдержанно.

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Во вторник индекс S&P 500 достиг нового рекордного уровня, несмотря на более значительный, чем ожидалось, рост потребительских цен, причем в некоторых категориях, например в ценах на продукты питания, наблюдались признаки охлаждения.

В понедельник цены на золото также подскочили до рекордной отметки, достигнув 2 188,60 долларов за тройскую унцию, поскольку инвесторы ожидали возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Биткойн также достиг нового исторического максимума, превысив отметку в 73 000 долларов за монету.

Однако в течение недели вновь появились опасения по поводу инфляции, что привело к снижению цен на акции, а также золота и биткоина.

В пятницу промышленный индекс Доу-Джонса упал на 191 пункт, а S&P 500 и Nasdaq Composite также снизились, в результате чего все три основных индекса завершили неделю с понижением.

Последние данные по индексу цен производителей, опубликованные в четверг, показали значительный рост инфляции в оптовой торговле США, вызванный главным образом ростом цен на энергоносители, что привело к резкому падению цен на акции.

Акции авиакомпаний столкнулись с дополнительными проблемами на неделе из-за продолжающихся проблем с безопасностью в компании Boeing. Сообщения об инциденте в середине полета с 787 Dreamliner авиакомпании Latam Airlines и о том, что Southwest Airlines получила от Boeing меньшее количество самолетов Max 8, усилили турбулентность в авиационной отрасли.

В преддверии следующей недели инвесторы будут следить за экономическими данными и корпоративными событиями, включая глобальную конференцию Nvidia по искусственному интеллекту и включение Super Micro Computer в индекс S&P 500. Также пристальное внимание будет приковано к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы США, на котором ожидается, что ставки пока останутся неизменными, но в будущем могут быть снижены. Кроме того, Уолл-стрит будет интересовать информация о состоянии рынка жилья.