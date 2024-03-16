Премьер-министр Израиля высказал сомнения по поводу возможности прекращения огня в Газе после предложения ХАМАСа, считая их требования нереалистичными. Несмотря на усилия по доставке гуманитарной помощи, ситуация в регионе остается напряженной, а конфликт продолжает угрожать стабильности и безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил скептицизм по поводу возможности прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС представил посредникам "всеобъемлющую концепцию".

По данным офиса г-на Нетаньяху, ХАМАС по-прежнему придерживается нереалистичных, по их мнению, требований, включая окончательное прекращение конфликта и полный уход Израиля из Газы.

Недавние события привели к эскалации напряженности: министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщило, о гибели гражданских лиц в ожидании помощи. Израиль отрицает свою причастность к этому инциденту, обвиняя вооруженных палестинцев в обстреле толпы.



Ситуация остается тяжелой, особенно на севере Газы, где ООН предупреждает о недоедании и надвигающемся голоде. Несмотря на усилия по оказанию помощи, доставка грузов по-прежнему затруднена из-за ограничений, введенных Израилем.



Начались усилия по созданию морского маршрута помощи: у побережья Газы был замечен корабль, буксирующий баржу с продовольствием. Однако наиболее эффективным способом доставки помощи по-прежнему остается автомобильный, хотя израильские ограничения препятствуют этому процессу.



Австралия объявила, что возобновит финансирование БАПОР, главного агентства ООН по оказанию помощи в Газе, после приостановки финансирования из-за обвинений, связанных с ХАМАС. Другие доноры, такие как Канада и Швеция, также пообещали поддержку, но США, крупнейший донор БАПОР, продолжает замораживать выплаты.



Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призывает к сотрудничеству для решения неотложного гуманитарного кризиса.



Конфликт между Израилем и ХАМАС, начавшийся с атак ХАМАС в октябре, привел к значительным жертвам и сохраняющейся напряженности в регионе.