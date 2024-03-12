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Хиггинс осуждает "пропаганду" против ООН из-за Газы

Президент Ирландии Майкл Д Хиггинс осудил "скандальную пародию" пропагандистской кампании против ООН в отношении Газы и призвал страны увеличить финансирование БАПОР.
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Президент Ирландии Майкл Д Хиггинс подверг резкой критике "пропагандистскую кампанию" против ООН в отношении Газы, назвав ее "скандальной пародией". Он призвал другие страны последовать примеру Ирландии и увеличить финансирование Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).
Хиггинс особо отметил недавнее обещание Ирландии выделить 20 млн евро (17 млн фунтов стерлингов) на поддержку БАПОР, противопоставив его решениям ряда других стран, включая Великобританию и США, приостановить финансирование до расследования обвинений, выдвинутых в январе. Эти обвинения касались связи сотрудников БАПОР с нападениями палестинских боевиков.
БАПОР, основанное в 1949 году, является крупным гуманитарным агентством, работающим в Газе и предоставляющим такие необходимые услуги, как здравоохранение и образование, палестинцам в различных регионах. Однако из-за обвинений агентство столкнулось с серьезными проблемами с финансированием: генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что в результате агентство потеряло 450 миллионов долларов (359 миллионов фунтов стерлингов).

Президент Хиггинс подчеркнул настоятельную необходимость международного внимания, чтобы предотвратить усугубление гуманитарной катастрофы в Газе, особенно во время священного для ислама месяца Рамадан. Он призвал к немедленному прекращению блокады, препятствующей доставке помощи в Газу, подчеркнув важность обеспечения больниц предметами первой необходимости, такими как лекарства и энергия.

Швеция и Канада объявили о планах возобновить выплаты помощи БАПОР, и г-н Хиггинс приветствовал эти решения. Он призвал другие страны последовать их примеру, подчеркнув важность поддержки важнейшей гуманитарной деятельности БАПОР.

Кроме того, Хиггинс призвал страны-члены ООН прислушаться к призыву Лаззарини о поддержке, предостерегая от подрыва роли ООН в будущем Газы. Он раскритиковал предполагаемую пропагандистскую кампанию против БАПОР, подчеркнув самоотверженность сотрудников, работающих на передовой, и важность поддержания гуманитарных усилий, несмотря на трудности.

В заключение Хиггинс призвал к глобальному сотрудничеству для решения кризиса в Газе, подчеркнув необходимость долгосрочного решения и прекращения гибели людей в регионе.

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