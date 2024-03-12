В России был арестован южнокореец по подозрению в шпионаже. Южная Корея подтвердила арест и заявила о предоставлении консульской помощи.

По сообщениям российских СМИ, в России по подозрению в шпионаже был арестован гражданин Южной Кореи. Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило факт ареста и заявило, что работает над оказанием консульской помощи.

Как сообщается, задержанный Пэк Вон Сун был арестован во Владивостоке в начале этого года и в настоящее время содержится в московском СИЗО. Подробности дела остаются неизвестными, а министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что расследование продолжается.

Российские государственные СМИ со ссылкой на неназванного чиновника утверждают, что Пэк передавал секретную информацию иностранным спецслужбам. Сообщается, что во время визита во Владивосток Пэк, которого описывают как религиозного деятеля, сопровождала его жена, которая сначала была задержана, но затем отпущена.



Арест Пэка - это часть целого ряда случаев задержания иностранцев российскими правоохранителями с начала конфликта на Украине. Среди них такие люди, как американский журналист Эван Гершкович и российско-американская журналистка Алсу Курмашева. Сообщается, что Пэк содержится в той же тюрьме, что и Гершкович, и недавно срок его содержания под стражей был продлен до июня.



Южная Корея, наряду со своими западными союзниками, осудила действия России на Украине и ввела санкции. Однако Россия укрепила связи с Северной Кореей, а громкие встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына привели к спекуляциям на тему соглашений о военных технологиях.



Встречи между российскими и северокорейскими официальными лицами также проходили во Владивостоке, что свидетельствует о растущих отношениях между двумя странами.