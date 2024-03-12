Российские депутаты и эксперты игровой индустрии подчеркивают важность развития отечественного контента в гейминге и использование игр в образовательных целях.

Амир Хамитов, депутат Государственной Думы, подчеркнул важность развития местного контента в российском игровом секторе.

реклама

Во время недавнего заседания рабочей группы по развитию высокотехнологичных видов спорта основное внимание было уделено развитию игровой индустрии и использованию геймификации лидерами отрасли. Хамитов отметил положительную динамику развития отрасли, включая проекты, поддерживаемые государством, но призвал к увеличению количества отечественных игр и инициатив.

До 20 марта участники должны представить свои предложения по развитию индустрии, которые будут учтены в итоговом плане действий.

Дмитрий Здесев, представитель "Пионеров игрового искусства", выступил за то, чтобы использовать текущие тенденции в позитивном ключе, а не противостоять им. Он утверждал, что игры - это не только развлечение, но и могут служить образовательным целям, способствуя формированию ценностей и мировоззрения.

Хишам Нуху, международный авторитет в области esports и бывший руководитель Nintendo/Tencent, признал Россию ключевым игроком на мировом игровом рынке.

Несмотря на небольшой спад в 2022 году, связанный с уходом компаний и проблемами с платежами, рынок идет на поправку. Объем рынка составляет около 3 миллиардов долларов, Россия является значительной силой в Европе и остается в первой десятке мировых лидеров по доходам от мобильных игр.

Нуху подчеркнул необходимость создания отечественных игр, отражающих российские культурные ценности, чтобы молодое поколение знакомилось с контентом, соответствующим домашнему воспитанию.