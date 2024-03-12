Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переизбрание Дональда Трампа может привести к прекращению финансирования обороны Украины, вызывая беспокойство у лидеров ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента США, то он прекратит финансирование Украины.

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Орбан после встречи с Трампом предположил, что отсутствие американской финансовой и военной поддержки в сочетании с неспособностью Европы самостоятельно поддерживать военные действия приведет к окончанию конфликта.

Он также упомянул, что у Трампа есть подробные планы по завершению конфликта, но не уточнил их.



Позиция Орбана вызывает разногласия среди лидеров Европейского союза, особенно учитывая его нежелание оказывать военную помощь Украине и его близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Потенциальные последствия переизбрания Трампа вызывают беспокойство среди лидеров ЕС, поскольку это может означать значительное сокращение поддержки Украины и НАТО со стороны США.



В настоящее время в Конгрессе США из-за противодействия республиканцев задерживается принятие законопроекта о значительной иностранной помощи, включающего военную помощь Украине.

Этот законопроект крайне важен для Украины, которая в значительной степени полагается на военную помощь Запада. Задержка американской военной помощи привела к существенной нехватке боеприпасов для ВСУ.