Несколько подводных коммуникационных кабелей в Красном море были перерезаны, что повлекло за собой проблемы с 25% трафика данных между Азией и Европой.

Телекоммуникационная компания и американский чиновник сообщили, что несколько подводных коммуникационных кабелей в Красном море были перерезаны, что повлияло примерно на 25 % трафика данных между Азией и Европой.

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Гонконгская компания HGC Global Communications заявила, что перенаправила трафик после обрыва четырех из 15 кабелей, хотя причину повреждения еще предстоит выяснить.



Возникли предположения, были ли кабели перерезаны намеренно или случайно зацепились за якорь. В прошлом месяце международно признанное правительство Йемена предупредило о возможном саботаже со стороны поддерживаемого Ираном движения Хути, которое контролирует большую часть побережья Красного моря на западе Йемена. Хутисты отрицали, что их целью были кабели, и обвинили в нанесении ущерба военные действия США и Великобритании.



Компания HGC Global Communications подтвердила, что в результате недавнего инцидента пострадали четыре подводных кабеля, включая Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europe 1 и Europe India Gateway. Примерно 25 % трафика было нарушено, причем большая часть западного трафика из Азии проходит через эти кабели. Были приняты меры по смягчению последствий сбоя путем перенаправления данных по альтернативным маршрутам.



Хотя первоначальные проверки показали, что пострадавший участок находится в пределах морской юрисдикции Йемена, ведется расследование для установления причины повреждения. Сообщалось о возможности преднамеренного саботажа со стороны хути, однако министерство телекоммуникаций этой группировки это опровергло.



Кроме того, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что хутисты выпустили противокорабельные баллистические ракеты по контейнеровозу в Аденском заливе, в результате чего судно было повреждено, но никто не пострадал. Хутисты заявили, что судно было израильским, и заявили о своем намерении помешать израильскому судоходству в регионе.



Пока продолжается расследование, точные обстоятельства, связанные с обрывом кабеля и обстрелом судов в Красном море, остаются предметом постоянного анализа и тщательного изучения.