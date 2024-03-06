Северокорейские хакеры, предположительно, совершили взлом систем южнокорейских производителей оборудования для производства микросхем.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), северокорейские хакеры взломали системы южнокорейских производителей оборудования для производства микросхем.

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Целью Пхеньяна, судя по всему, является производство полупроводников для своих оружейных программ. Это событие произошло после предупреждения президента Юн Сук Ёля о возможных провокациях со стороны Северной Кореи, включая кибератаки, направленные на срыв предстоящих выборов.

NIS предполагает, что начинания Северной Кореи в области производства полупроводников могут быть вызваны трудностями с их приобретением из-за санкций. Кроме того, эти усилия могут быть вызваны необходимостью использовать чипы в своих программах вооружений, таких как спутники и ракеты.



Агентство считает, что в декабре и феврале Северная Корея проникла на серверы двух компаний, производящих оборудование для чипов, и похитила чертежи продукции и фотографии производственных помещений. Пострадавшие фирмы остались неназванными, и NIS не сообщило, получила ли Северная Корея ценную информацию.



Северокорейские хакеры атакуют южнокорейские компании, занимающиеся производством чипов, с конца прошлого года, применяя тактику "жизни за счет земли", чтобы избежать обнаружения. Хотя Пхеньян отрицает свою причастность к киберпреступлениям, Сеул приписывает различные случаи взлома северокорейским хакерам, которые, как сообщается, похищают крупные суммы денег, часто в криптовалюте, чтобы поддержать режим и его программу ядерного оружия.



Несмотря на жесткие международные санкции, кибернетический потенциал Северной Кореи продолжает развиваться, позволяя ей совершать все более изощренные кибератаки, включая кражу государственных секретов и деталей передовых оружейных технологий.