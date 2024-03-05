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ООН обвиняет Израиль в задержании и принуждении сотрудников к ложным признаниям о связях с ХАМАС

Агентство ООН по делам палестинских беженцев, БАПОР, обвинило Израиль в принуждении и задержании своих сотрудников для ложных признаний о связях агентства с ХАМАС.
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Агентство ООН по делам палестинских беженцев обвинило Израиль в задержании и принуждении некоторых своих сотрудников к даче ложных признаний о предполагаемых связях агентства с ХАМАС. По словам пресс-секретаря БАПОР Джульетт Тума, некоторые сотрудники сообщили, что их заставили дать ложные признания под пытками и жестоким обращением. Эти признания якобы были связаны с вопросами о связях БАПОР с ХАМАС и его предполагаемой причастности к нападению на Израиль 7 октября.
Израиль утверждает, что по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению 7 октября, и утверждает, что около 12% сотрудников БАПОР являются членами ХАМАС или других палестинских боевых групп. Израильские власти заявили, что часть информации, касающейся 12 сотрудников, была получена с помощью данных мобильных телефонов и других источников.

По имеющимся данным, БАПОР уволило 10 из обвиняемых сотрудников, а оставшиеся двое, как говорят, скончались.Тума осудила использование ложных признаний, полученных под пытками, заявив, что они используются для распространения дезинформации о БАПОР в рамках усилий по ликвидации агентства. Однако она не стала напрямую связывать эти признания с обвинениями в адрес 12 сотрудников, обвиненных в причастности к нападениям 7 октября.

В неопубликованном докладе, составленном БАПОР, утверждается о широко распространенном физическом и психологическом насилии над палестинцами, задержанными Израилем во время конфликта, включая 21 сотрудника БАПОР, которые заявили, что подвергались избиениям, угрозам и другим формам жестокого обращения во время содержания под стражей. Отчет основан на показаниях задержанных жителей Газы, освобожденных в период с декабря по февраль.

Израильские военные отвергли обвинения в пытках и жестоком обращении с сотрудниками БАПОР, заявив, что такие действия нарушают ценности и приказы ЦАХАЛа. Они также опровергли утверждения о сексуальном насилии над заключенными и заявили, что расследование случаев смерти заключенных еще не завершено. По оценкам БАПОР, с начала конфликта израильские военные задержали около 4000 жителей Газы, включая женщин, детей и людей с ограниченными возможностями.

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