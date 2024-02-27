Дональд Трамп обжалует решение суда в Нью-Йорке, по которому ему необходимо заплатить 454 миллиона долларов по делу о гражданском мошенничестве. Трамп обвиняется в завышении стоимости недвижимости для получения более выгодных условий кредитования.

Дональд Трамп обжалует решение суда в Нью-Йорке, где его обязали заплатить $454 миллиона штрафов и процентов по гражданскому делу о мошенничестве. Его обвинили в завышении стоимости недвижимости для получения лучших условий кредитования. Изначальная сумма решения составляла $355 миллионов, но с учетом процентов она выросла. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что в случае невыплаты Трампа, она будет искать конфискацию его активов. Судья Артур Энгорон также запретил бывшему президенту заниматься бизнесом в штате на три года.

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Трамп, планирующий подать апелляцию, называет это политической охотой на ведьм. Его адвокат Алина Хабба выразила надежду, что апелляционный суд "отменит этот чрезмерный штраф и предпримет необходимые шаги для восстановления доверия общества к юридической системе Нью-Йорка". Адвокаты также утверждают, что Трампа ошибочно подали в суд по закону о защите прав потребителей, обычно используемому против компаний, обманывающих клиентов.

Апелляционный процесс может занять год или даже дольше. Трамп может получить отсрочку по взысканию суммы, если предложит деньги, активы или обязательство об апелляционной обеспеченности на сумму долга. Неясно, какой маршрут он выберет.

Сыновья Трампа, Дональд мл. и Эрик, также приговорены к уплате по $4 миллиона и лишены права заниматься бизнесом в Нью-Йорке на два года. Они утверждают, что не совершали никаких проступков и присоединились к апелляции отца.

На фоне этих событий Трамп также потерпел поражение в иске на $83 миллиона после проигрыша в деле о клевете со стороны Э. Джин Кэрролл, женщины, которую он, как установлено, сексуально оскорбил. В мае 2023 года он проиграл иск против New York Times и был обязан оплатить юридические расходы журналистов, которых он судил. По оценке Forbes, Трамп оценивается в $2,6 миллиарда, но неясно, сколько у него денежных средств. Он заявил про наличие $400 миллионов в ликвидных активах в прошлом году.

Гражданский процесс, начавшийся в октябре, фокусировался главным образом на определении взысканий против Трампа, так как судья Энгорон уже признал бывшего президента виновным в бизнес-мошенничестве. Его ждет еще одно дело в его родном Нью-Йорке в следующем месяце, где ему предъявлено обвинение в фальсификации деловых записей для скрытия выплаты денег актрисе фильмов для взрослых перед выборами 2016 года.

В понедельник прокурор из Манхэттена, ведущий это дело, запросил от судьи запрет на высказывания Трампа, утверждая, что это необходимо для защиты присяжных, свидетелей и сотрудников суда от "долгой истории общественных и воспалительных заявлений" Трампа. Представитель кампании Трампа назвал запрос "неконституционным нарушением" прав Трампа и подтвердил его утверждения о том, что обвинения против него являются партийными попытками предотвратить его повторное избрание.