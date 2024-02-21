Мировая Продовольственная Программа приостановила поставки "спасательных" продуктов питания на северную часть сектора Газа, заявив, что гуманитарные конвои столкнулись с "полным хаосом и насилием из-за разрушения гражданского порядка".

Агентство отмечает, что это решение было принято не легко, и экипажи столкнулись с толпами, стрельбой и грабежом.

ООН предупреждает о



Мировая Продовольственная Программа говорит, что эти последние отчеты - это доказательство "крутого спуска к голоду и болезням".



Израильская армия приказала 1,1 миллиону палестинских граждан эвакуировать все районы к северу от Вади Газа и укрыться на юге в начале своего наземного наступления в октябре.



Большинство жителей последовали за израильским приказом, но несколько сотен тысяч выбрали остаться или не смогли бежать, поскольку израильские войска окружили регион, а затем в значительной степени захватили укрепленные позиции ХАМАСа там.



В прошлом месяце Агентство ООН по делам беженцев из Палестины, УНРА, сообщило, что по крайней мере 300 000 человек, оставшихся на севере сектора Газа, зависели от его помощи для выживания.



Поставки гуманитарной помощи на север были редкими и зависели от разрешений на безопасность от израильской армии.



В эти выходные Мировая Продовольственная Программа надеялась начать неделю поставок, отправляя по 10 грузовиков каждый день, чтобы помочь "прекратить волну голода и отчаяния".



Но в воскресенье, когда конвой приблизился к контрольному пункту Вади Газа по пути на север, его "окружили толпы голодных людей", с "попытками нескольких человек забраться на борт", а затем при въезде в Газу столкнулись с стрельбой, "высоким напряжением и взрывным гневом".



Кроме того, несколько грузовиков, двигавшихся между южным городом Хан-Юнис и центральным городом Дейр-аль-Балах, были ограблены, а водителя избили.



Жители Газы выживают за счет корма для животных и риса, поскольку продуктов питания становится все меньше

Газа столкнется с голодом, если бои продолжатся, говорит ООН

Мировая Продовольственная Программа сообщила, что за последние два дня ее команды "столкнулись с небывалым уровнем отчаяния" на секторе Газа.



"Продукты питания и чистая вода стали невероятно редкими, и болезни распространены, подвергая опасности питание и иммунитет женщин и детей и приводя к всплеску острой недоедаемости", - говорится в заявлении.



"Люди уже умирают от голодно-связанных причин", - добавило агентство.