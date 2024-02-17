Имран Хан, бывший игрок в крикет, ставший политиком и находящийся в заключении, одобрил кандидатуру беглеца на пост премьер-министра Пакистана.

Омар Айюб Хан, скрывающийся от полиции по уголовным обвинениям, был выдвинут партией Имрана Хана, чтобы побороться с конкурентами за пост премьер-министра.

Несмотря на то, что партия Хана получила больше всего мест на недавних выборах, ей не хватает численности для формирования правительства, и основные соперники готовы взять власть в свои руки через коалицию.



Асад Кайзер, высокопоставленный лидер партии Хана, объявил Омара Айюба Хана своим кандидатом на пост премьер-министра после беседы с бывшим премьером в тюрьме.



Омар Айюб Хан, разыскиваемый по обвинению в беспорядках, возникших после ареста Имран Хана в прошлом году, по-прежнему имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.



В случае избрания Аюб Хан считает своим приоритетом освобождение политических заключенных. Он победил как независимый кандидат при поддержке PTI и является внуком бывшего военного диктатора Мохаммеда Айюб Хана.



Голосование за следующего премьер-министра Пакистана состоится после того, как новые члены Национальной ассамблеи будут приведены к присяге и выбраны спикер и вице-спикер.



Несмотря на обвинения в подтасовке голосов и вмешательстве PTI, которые опровергают представители избирательных комиссий, партия стремится укрепить демократические институты и начать реформы на благо Пакистана.



Политический путь Омара Айюб Хана охватывает различные партии, включая PML-N и PTI, где он занимал пост министра до смещения Хана в апреле 2022 года. С мая 2003 года он является генеральным секретарем PTI.