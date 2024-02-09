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Потенциально обитаемая "суперземля" обнаружена в 137 световых годах от нас

Астрономы обнаружили «суперземлю» в системе TOI-715b, на орбите красного карлика на расстоянии 137 световых лет от Земли. Есть также предположение о существовании второй планеты того же размера вокруг этой звезды. TOI-715b примерно в 1,5 раза больше Земли и совершает одну орбиту вокруг своей звезды за 19 земных дней.
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Астрономы обнаружили "суперземлю", планету, которая больше нашей, на орбите звезды, находящейся на расстоянии примерно 137 световых лет от нас. Существует также предположение, что вокруг той же звезды вращается вторая планета, возможно, размером с Землю.

Суперземля, получившая название TOI-715b, вращается вокруг красной карликовой звезды, более холодной и меньшей, чем наше Солнце. Ее открытие было сделано с помощью спутника НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), а подробности опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые подсчитали, что TOI-715b, которая примерно в 1,5 раза шире Земли, совершает одну орбиту вокруг своей звезды чуть более чем за 19 земных дней. Расположенная в обитаемой зоне, где условия могут поддерживать жидкую воду, планета вызывает вопросы об обитаемости.

При определении зоны обитаемости планеты учитываются такие факторы, как размер звезды, температура и свойства поверхности планеты. Однако эти факторы могут иметь значительные погрешности, что ставит под сомнение оценку обитаемости планеты. Считается, что TOI-715b находится в более точной области обитаемой зоны, на которую в меньшей степени влияют эти неопределенности.

Доктор Джорджина Дрансфилд, ведущий автор исследования, подчеркивает важность этого открытия. Это первая суперземля, обнаруженная TESS в консервативной обитаемой зоне, особенно учитывая ее близость для потенциальных исследований атмосферы.

TESS сыграл важную роль в обнаружении планет вокруг близких звезд, проложив путь для дальнейших наблюдений. TOI-715b с ее частыми транзитами - идеальная цель для будущих исследований с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, что позволит изучить ее атмосферу и состав.

Подтверждение существования планеты размером с Землю требует дополнительных наблюдений в различных диапазонах волн. В случае подтверждения она станет самой маленькой планетой обитаемой зоны, обнаруженной TESS на сегодняшний день, и прольет свет на демографические характеристики экзопланет и потенциальную обитаемость.

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астрономия суперземля toi-715b
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