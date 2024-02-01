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Adidas планирует продать оставшиеся запасы кроссовок Yeezy по себестоимости

Компания Adidas планирует продать оставшиеся запасы кроссовок Yeezy по цене, эквивалентной затратам на производство. Сотрудничество между Adidas и Канье Уэстом было расторгнуто в 2022 году из-за антисемитских высказываний последнего.
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Компания Adidas объявила о планах продать оставшиеся запасы кроссовок Yeezy - продукта расторгнутого сотрудничества с Канье Уэстом - по минимальной цене, эквивалентной затратам на производство.

Партнерство было прекращено в 2022 году после антисемитских высказываний Канье Уэста в социальных сетях. Несмотря на прекращение бизнеса Yeezy и снижение цен для оптовиков, чтобы уменьшить запасы, Adidas столкнулся с финансовыми проблемами в 2023 году из-за колебаний курсов валют, что обошлось компании в 1 млрд евро.

Однако в 2023 году немецкий гигант по производству спортивной одежды получил операционную прибыль в размере 268 миллионов евро, а в 2024 году ожидается увеличение этого показателя почти вдвое.

Генеральный директор Бьорн Гюльден, назначенный в начале 2023 года, чтобы возглавить поворот Adidas к лучшему после того, как в результате распада бренда Yeezy у компании остались непроданные кроссовки стоимостью около 1,2 миллиарда евро, приписал улучшение операционной деятельности в качестве положительного результата. Хотя Adidas продал часть акций Yeezy в прошлом году, чистые продажи от партнерства были примерно на 450 миллионов евро ниже, чем в 2022 году.

Теперь Adidas планирует продать оставшиеся акции Yeezy по цене не ниже себестоимости, чтобы возместить убытки от некогда прибыльного сотрудничества с Канье Уэстом. Несмотря на эту стратегию, последний прогноз компании все еще включает возможность списания оставшихся товаров Yeezy, что может стоить компании около 300 миллионов евро.

Кроме того, Adidas отметила, что девальвация аргентинского песо в конце 2023 года негативно повлияла на ее финансовые результаты. Президент Аргентины Хавьер Милей девальвировал валюту страны более чем на 50% в декабре 2023 года в рамках так называемой "экономической шоковой терапии".

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Ожидается, что девальвация продолжит влиять на прибыль Adidas в регионе в 2024 году. Adidas уже давно ассоциируется с Аргентиной, производя футболки для национальной футбольной команды на протяжении десятилетий.

Конкурирующая компания Puma также сообщила о негативном влиянии девальвации аргентинской валюты на ее финансовые результаты, поскольку этот регион является ее крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком.

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