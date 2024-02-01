В последнем юридическом неудачном случае бывший президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытке предъявить дело в Великобритании против бывшего сотрудника MI6 Кристофера Стила, составившего компрометирующий досье, связывающее его с Россией.

Трамп пытался использовать законы о защите данных для подачи иска против компании, управляемой Стилом, но Высший суд отклонил дело. Стил составил досье, в котором содержатся неподтвержденные обвинения во взяточничестве и секс-вечеринках. Досье было утечено в СМИ незадолго до инаугурации Трампа.

В своем иске против Orbis Business Intelligence Ltd. Трамп утверждал, что досье содержит ложные обвинения и нарушает его права на защиту данных. В решении суда говорится, что судья не выносила суждений о самих обвинениях, но пришла к выводу, что иск Трампа не был предъявлен в пределах шестилетнего срока ограничения.

В случае из 2016 года американская политическая консультационная фирма заказала компании Стила составить отчет о потенциальном вмешательстве России в президентские выборы США. Проект оплачивали демократы Хиллари Клинтон и другие политические оппоненты Трампа.

Стил, бывший руководитель российского отдела MI6, направил свои результаты в FBI, сотруднику британских национальных служб безопасности и помощнику старшего сенатора США. Досье, затем полученное и опубликованное BuzzFeed News, содержало неподтвержденные разведывательные данные о том, что у Трампа были "компрометирующие отношения с Кремлем".

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Бывший президент заявил в своем письменном показании, когда подал иск в прошлом году, что "ничего подобного [из досье Стила] никогда не произошло". "Я подтверждаю, что я никогда не занимался извращенным сексуальным поведением, включая найм проституток для устроения 'золотых душ' в президентском номере отеля в Москве".

Трамп сказал, что официальные расследования разоблачили досье, но оно продолжает "причинять мне значительные ущерб и страдания", потому что люди до сих пор в это верят. Он добавил, что у него не было времени подать иск в Великобритании до 2023 года, потому что он был занят президентством.

Адвокат Orbis, Энтони Уайт, заявил суду в октябре, что Трамп признал, что компания не несет ответственности за публикацию документа BuzzFeed. Orbis также утверждал, что дело бывшего президента — это попытка решить "давние обиды".

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера затрагивало обвинения в том, что кампания и переходная команда Трампа сговорились с российскими агентами для влияния на выборы в его пользу в 2016 году. Однако оно не установило наличие уголовного заговора, но обозначило 10 случаев, когда он, возможно, препятствовал правосудию.