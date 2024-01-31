Десятилетнее исследование выявило новый любопытный тип звезд, скрывающихся в ядре нашей галактики и прозванных "старыми курильщиками". Эти древние гиганты проводят десятилетия в забвении, а затем неожиданно выдыхают огромные облака пыли и газа, словно небесные курильщики, наслаждающиеся поздней ночной затяжкой.

Астрономы наткнулись на эти загадочные звезды во время поиска новорожденных звезд, которые часто скрыты пылью в Млечном Пути. Используя инфракрасное излучение, которое проникает сквозь космическую пыль, они проследили за почти миллиардом звезд и обнаружили две разные популяции:



Newborn stars: было обнаружено 32 молодые звезды, яркость которых резко возросла, в некоторых случаях до 300 раз, поскольку их вращающиеся диски материи подпитывают их рост. Изучение этих вспышек поможет нам понять, как формируются новые звезды и планеты.

Old smokers: 21 красный гигант демонстрировал загадочные колебания яркости. Изначально их приняли за извержения новорожденных или пылевое помрачение, но оказалось, что эти звезды относятся к уникальному типу. В отличие от типичных красных гигантов, которые по мере смерти неуклонно сбрасывают материал, эти "курильщики" выбрасывают плотные облака непредсказуемыми всплесками, заставляя исследователей ломать голову над тем, что же послужило толчком к их появлению и к каким последствиям.

Эти старые "курильщики" обитают в плотной внутренней области Млечного Пути, богатой тяжелыми элементами. Их резкие выбросы дыма могут существенно повлиять на то, как эти элементы распространяются по Вселенной, и, возможно, пересмотреть наше понимание их распределения.



Чтобы разгадать тайны, скрывающиеся за привычкой старых курильщиков, необходимы дальнейшие исследования. Понимание их вспышек не только проливает свет на их индивидуальное поведение, но и имеет более широкие последствия для распределения элементов и формирования планет в галактическом ядре и за его пределами.



Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть на звездное небо, помните, что некоторые звезды, возможно, наслаждаются космическим перерывом на сигареты, тихо формируя Вселенную своими загадочными затяжками дыма.