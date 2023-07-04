Обзор вентиляторов XPG VENTO 120 ARGB: святая простота
У игрового подразделения XPG компании ADATA несколько классов устройств и компьютерных компонентов, среди которого располагаются системы охлаждения. Вентиляторы XPG VENTO PRO отличились потрясающей производительностью и являлись аналогами моделей от EKWB и Noctua (или наоборот): премиум-сегмент в действии. Но у разработчиков есть модель вентиляторов попроще, о которой и пойдет речь.
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Упаковка и комплектация
Вентиляторы XPG VENTO 120 ARGB поставляются в фирменной ярко-красной упаковке с традиционным изображением подсветки в своем великолепии.
Производитель подчеркивает наличие адресуемой подсветки ARGB, повышенный ресурс работы и низкий уровень шума. По таблице с техническими характеристиками и прилагаемым графиком становится понятно почему так.
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Подшипник скольжения c винтовой нарезкой при температуре 40°C способен проработать 60.000 часов (6,8 лет непрерывной работы) при заявленной скорости вращения 1200 об/мин.
Внешний вид и дизайн
В своем представлении вентиляторы XPG VENTO 120 ARGB соответствуют классическому типоразмеру 120х25 мм с характерной необычной рамкой корпуса.
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Модель XPG VENTO 120 ARGB получила девятилопастную крыльчатку с более изогнутыми лопастями. В центре ротора располагается фирменная наклейка с сюрикеном.
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Вентилятор имеет продуктовый номер DF1202512LFS3A-03ARGB. Скорость вращения заявлена на отметке 1200 об/мин, диапазон не указан. Но исходя из рабочего напряжения в пределе 5-12 В и опытным путем было установлено, что диапазон есть. Тип подшипника - скольжения c винтовой нарезкой. Крепление имеет антивибрационные прорезиненные ушки.
- Максимальный воздушный поток - 45 CFM;
- Максимальное статическое давление - 0,68 мм H20;
- Мощность - 0,16А / 1,92 Вт;
- Ресурс - около 60000 часов при 40*С.
Среди подобных вентиляторов у модели XPG VENTO 120 ARGB имеется важное отличие - видоизмененная загнутая форма лопастей, позволяющая на малой скорости прокачивать больше воздуха, оставаясь тише.
От вентилятора отходят два провода длиной 45 см для подключения питания и подсветки ARGB с разветвителями, позволяя сэкономить порты на материнской плате, и подключить вентиляторы параллельно.
Необычно видеть выбор производителя в пользу обычного коннектора 3-Pin Fan. То есть у нас отсутствует ШИМ-управление и скоростью вращения можно управлять только изменением напряжения DC. Конечно многие современные материнские платы поддерживают данный режим, но это важная особенность.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4.
- Процессор: Intel Core i5-13600K.
- Система охлаждения: Jonsbo TW7-240 ARGB White.
- Видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White.
- Оперативная память: ADATA XPG Gammix D45 DDR4-3200 2х8Gb.
- Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W.
- Монитор: AOC U2790PQU.
- Корпус: Jonsbo D41 Mesh White.
Тестирование проводилось с оценкой эффективности охлаждения при расположении трех дополнительных вентиляторов в нижней секции корпуса и подачей холодного воздуха видеокарте.
Подсветка XPG VENTO 120 ARGB
Однако предварительно оценим подсветку вентиляторов XPG Vento 120 ARGB в синхронизации с другими комплектующими.
Подсветка получилась очень мягкой, светодиоды равномерно подсвечивают центральную полупрозрачную часть ротора и рассеиваются по крыльчатке.
Демонстрация подсветки XPG VENTO 120 ARGB и небольшой обзор.
Тестирование вентиляторов
Показания скорости вращения одного вентилятора производило программным способом. Данные о воздушном потоке и уровне шума снимались анемометром HP-866A с расстояния 30 см и шумомером TM-102.
Анемометр был заранее откалиброван и настроен. Показания по воздушному потоку практически совпадают с заявленными.
График воздушного потока XPG VENTO 120 ARGB.
График уровня шума XPG VENTO 120 ARGB. До 40% вентиляторы бесшумны, до 100% остаются в комфортном диапазоне.
Материнская плата MSI MPG B760i Edge WiFi DDR4 умеет регулировать скорость вращения вентиляторов с подключением 3-Pin. У модели XPG VENTO 120 ARGB оказался широкий диапазон работы: от 350 об/мин до 1320 об/мин. Функция полной остановки отсутствует.
Практическое применение
Для начала проведено тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White в полной нагрузке в режиме BIOS Silent. Графическому ускорителю без подачи свежего воздуха приходится несладко: температура по GPU достигает 77, HotSpot - 90, а вентиляторы раскручиваются почти до 1900 об/мин.
Установка трех вентиляторов XPG VENTO 120 ARGB и скорости вращения даже при не столь значительном показателе ~1300 об/мин заметно исправляет ситуацию.
Общая температура уменьшается на 3-4, при этому кулер видеокарты значительно работает тише: его скорость на 300 об/мин ниже прошлого показателя. Если зафиксировать скорость кулера видеокарты при 1900 об/мин. то температура снижается на 11°C.
Уменьшилась и температура процессора на 4-6°C, ведь горячий воздух поднимался и выдувался СЖО.
Заключение
Среди большого автопарка корпусных вентиляторов модель XPG VENTO 120 ARGB получила стандартное 3-Pin подключение и скорость вращения около 1200 об/мин, делая их очень тихими без необходимости искусственно ограничивать программами или в BIOS материнской платы.
Из плюсов вентиляторов XPG VENTO 120 ARGB - это приемлемая стоимость, Y-разветвители на проводах, хорошие шумовые характеристики и воздушный поток. Подсветка у модели неяркая, приятная.
Подводя итоги, вентиляторы XPG VENTO 120 ARGB будут интересны владельцам корпусов без штатных вентиляторов кому требуется дополнительное охлаждение от проверенного производителя.
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