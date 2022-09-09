За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

За последние дни все больше пользователей из России сообщают о том, что столкнулись со сбоями в работе различных сервисов Google и проблемами с доступом к различным сайтам компании. Проблемы возникают при попытках воспользоваться магазином расширений Chrome, платежной системой Google Pay, магазином приложений Google Play. У части пользователей и вовсе стал неработоспособным браузер Google Chrome, сбрасывая соединения с сайтами.

реклама

Также пропал доступ к магазину расширений Chrome Web Store, а на сервис хранения фотографий Google Фото невозможно загрузить фотографии через веб-интерфейс. Сбоят при использовании браузера Google Chrome Google Документы, но эта проблема пока решается с помощью перехода на браузер Mozilla Firefox. А дополнительно происходят менее критичные сбои: не загружаются обложки в Youtube Music и изображения профиля в сервисах Google.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Некоторые проблемы с сервисами Google у российских пользователей появились достаточно давно, например, на Youtube очень медленно подгружаются аватарки каналов. Причины этих проблем пока официально не объявлены, но они решаются при использовании VPN. Но, несмотря на то, с какой стороны находится источник проблем с доступом к сервисам Google, это уже не первый звоночек, показывающий, насколько зыбкой стала наша информационная рабочая и развлекательная среда, зависящая от IT-гигантов.

реклама

Ведь за последние месяцы из России ушли такие IT-компании, как Microsoft, Oracle, Cisco, Adobe, Acronis, Avast, Autodesk, ESET, NVIDIA, TeamViewer, VMWare и другие. Это затрагивает уже самых начинающих пользователей, ведь даже такое привычное действие, как скачивание утилиты Media Creation Tool для установки Windows 10 и Windows 11 стало невозможным без использования VPN. Но надеяться на то, что VPN-сервисы будут выручать нас и дальше, не стоит, ведь их блокируют буквально пачками.

К тому же бесплатные VPN дают такую низкую скорость работы, что пользоваться ими практически невозможно. Но если простой домашний пользователь еще способен найти альтернативные способы скачать установочный образ Windows 11 или софт одной из ушедших с нашего рынка компаний, то для системных администраторов в больших компаниях настают поистине тяжелые времена. А ситуация со сбоями сервисов Google показала еще и то, насколько мы стали зависимыми от онлайн-сервисов, которые, в отличие от софта, никак не удастся скачать себе на ПК.

реклама

Практически каждый из нас имеет почту Gmail, пользуется Google Документами или хранит файлы в Google Диске. Много российских пользователей ведут свои каналы на Youtube, а смотрит видео на Youtube - практически каждый, у кого есть смартфон или компьютер с доступом к интернету. И начавшиеся проблемы с доступом к сервисам Google - это явный сигнал, что пора подумать о том, что делать в том случае, если завтра эти сервисы будут доступны только с помощью ненадежных VPN-сервисов. И это в то время, когда даже работоспособность самих VPN-сервисов уже под вопросом.

Пришла пора подготовиться к тому, что сервисы Google будут недоступны вообще, и сегодня мы разберемся, как сделать это быстро и надежно, начав с почты Gmail.

Почта

Следует создать почтовый ящик в одном из отечественных сервисов, например, Яндекс.Почта или Почта Mail.Ru, сохранить все важные контакты и оповестить их о том, что вы завели дополнительный почтовый адрес. И совсем хорошо, если удастся получить совпадающее имя почтового ящика, например, было Ivanov84@gmail.com, а стало - Ivanov84@mail.ru. Но наши почтовые ящики уже давно превратились в кладезь самой разнообразной ценной информации, потерять которую будет очень обидно. Это важные письма, электронные чеки, фото во вложениях к письмам и многое другое.

реклама

К счастью, в почте Gmail имеется инструмент экспорта данных, который позволит вам сохранить письма, прикрепленные файлы, черновики, сохраненные шаблоны ответов, фильтры и заблокированные адреса.

Google Документы

У многих из нас есть сохраненные в браузере ссылки на Google Документы и долгое время нам казалось, что они будут доступны всегда. Например, у меня сохранены такие полезные документы, как таблица особенностей видеокарт GeForce RTX 3060 или таблица с характеристиками материнских плат на чипсете AMD B550, к счастью, часть документов можно просто скачать себе на ПК. А вот с некоторыми документами возникнут проблемы, как, например, с обширной таблицей с подробностями систем питания материнских плат AM4, которую нельзя просто взять и скачать.

Тут поможет только копирование содержимого таблицы и вставка в новый файл вручную. А особенно полезный файл из тех, что я сохранил совсем недавно и который пригодится посетителям сайта overclockers.ru - результаты большого теста термопрокладок для видеокарт на ютуб-канале VIK-off. Что касается ваших документов, то их можно сохранить с помощью экспорта данных из аккаунта Google, о котором мы поговорим ниже.

Видео с YouTube

Если вы выкладывали свои видео на YouTube и хотите сохранить их, то сделать это можно с помощью инструмента экспорта данных, который поможет сохранить не только видео, но и документы, данные Календаря и фотографии. Полученный архив с данными можно скачать на ПК или сохранить в облачные хранилища, например, на Dropbox или Microsoft OneDrive. Но, поскольку сохранение в отечественные облака недоступно, то лучше сохранить данные локально. Можно сразу же залить видео на отечественные видеосервисы, чтобы они не занимали места на ПК. Мне, например, понравился процесс заливки видео в VK Видео, он прост, удобен и очень быстр, гораздо быстрее, чем заливка на YouTube.

Но что делать с множеством очень ценных для нас видео с чужих каналов - с различными гайдами по ремонту, редкими обзорами и прочей информацией, которую нигде, кроме как на YouTube, не найти? Здесь помогут утилиты для скачивания видео, например, Youtube-dl, или YDL-UI, которые легко можно найти GitHub. Youtube-dl - утилита консольная и не самая интуитивная, а вот YDL-UI уже гораздо удобнее. А все остальные способы скачать видео с Youtube, которые использовались раньше, включая специализированные сайты, либо не работают, либо не позволяют скачать видео с разрешением выше 720p.

Итоги

Конечно, одними почтой, документами и Youtube сервисы Google не ограничиваются, но это самые популярные и критически важные сервисы, которыми пользуются большинство пользователей. Аналогов Google Play Music или Карты Google можно найти множество, а по главному продукту Google - поисковой системе, с которой и началась эта корпорация, я скучать не буду. Поиск Google по изображениям давно стал настолько бесполезным, что мне пришлось перейти на поисковик Яндекс, который с этим справляется отлично.

Начав скачивать ценные видео с Youtube и архив вашего аккаунта Google, вы удивитесь, насколько много места занимают эти данные. Вам может не хватить не только SSD, но и жесткого диска на 1 или 2 ТБ в вашем ПК. Самый простой выход - купить вместительный внешний жесткий диск объемом 4 ТБ. В Ситилинке самыми популярными моделями такого объема стали WD Elements Portable WDBU6Y0040BBK, Transcend StoreJet 25M3S TS4TSJ25M3S и Transcend StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P.

Пишите в комментарии, собираетесь ли вы мигрировать с сервисов Google или уже сделали это? Или будете надеяться на VPN?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.