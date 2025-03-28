Мой сын удачно учился несколько лет в начальной школе и редкие доклады мы легко выполняли на моем ноутбуке. Но время идет, современные тенденции заставляют школьников все больше времени проводить за компьютером, потому что все больше появляется заданий, докладов и презентаций. Для организации учебного процесса было решено приобрести мини ПК. Выбор пал на бюджетную модель от фирмы Ninkear.

Как упакован?

Тут все просто. Обычная картонная коробка, на которой гордо написано MiniPC. На боковой стороне есть еще какая-то информация о производителе. В общем строго и аскетично, без вычурных рекламных слоганов.

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Внутри все упаковано при помощи картонных вставок и полиэтиленовых пакетов. Сам мини ПК настолько маленький, что спокойно можно его уместить в руке. Бренд указан на верхней крышке компьютера.

Что в комплекте?

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В комплектации также все нужное для беспроблемного запуска устройства: внешний блок питания, кабель HDMI-HDMI, руководство, кронштейн для подвешивания на монитор и винты крепления.

Если вдруг потеряется блок питания, то заменить легко, он типовой с параметрами: 12V 2.5A 30W. Кабель длиной 1м.

Как выглядит?

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Это маленькая коробочка металлического цвета. Ровные грани, скругленные углы и расположенные на лицевой стороне два USB 3.0 слота и разъем 3,5мм для подключения наушников. Слева расположена кнопка питания и рядом индикатор статуса работы.

Боковые грани устройства украшены вентиляционными прорезями. Система охлаждения тут активная, поэтому тёплому воздуху придется куда-то выходить.

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А задняя сторона имеет еще целый набор интерфейсов. Тут все самое необходимое: гигабитный LAN, HDMI, Display Port, два USB 2.0 порта для периферии, разъем питания. Под сетевым разъемом есть еще отверстие замка кенсингтона, чтобы можно было привязать комп к столу, если вдруг младший брат будет посягать на него.

Как это работает?

Вообще за то я и выбрал мини платформу, потому что он вообще не вызывает проблем в размещении на столе. Ведь это не обычный огромный ПК, это всего лишь небольшая коробочка, которая легко потеряется в бедламе на рабочем столе моего школьника. Индикатор свои цветом сообщает о том включен ли мини ПК, спит ли, или выключен.

А самое удобное решение - это повесить просто на монитор, тем более, что кронштейн подходит к стандарту Vesa 75*75. Только нужно выбрать расположение, чтобы было удобно вставлять флешки.



Что внутри?

Разумеется, если для серьезных школьных задач будет использоваться такая маленькая коробочка, интересно, как там все организовано внутри. Поэтому вооружимся отвёрткой и оторвем четыре резиновые ножки, под которыми спрятаны винты сборки. Верхняя крышка внутри имеет металлический лист. Открываем крышку аккуратно, потому что на боковину из пластика выведена антенна Wi-Fi.

Сразу открывается вид на SSD диск формата m2.2280 YHJC s2000 на 512 Гб и планку оперативной памяти Sharetronic DDR4 на 16 Гб. Память на чипах SKHynix, так что служить должна долго.

Настройки BIOS хранятся при помощи батарейки CR2032, приклеенной к плате на изоленту.

Процессор и основная плата смонтированы в один большой бутерброд с массивным радиатором охлаждения. К сборке претензий нет. Особенно с апгрейдом не разбежишься, но все сделано по уму. Вентилятор с регулировкой оборотов, сетевая плата CDtech ROW-61821CE для Wi-Fi и Bluetooth.

Что может?

Запускаем машинку. Нас встречают несколько шагов первичной настройки Windows. После чего мы можем лицезреть полностью готовое к работе устройство. Установлены все драйвера, работают все службы, доступны лицензионные обновления операционной системы.

Компьютер работает на Windows 11 Pro. За работу отвечает процессор Intel(R) N150. Нам доступны 500ГБ на SSD накопителя с длинным названием.

Скорость SSD равна 500Мбит/сек. Так же отрабатывают и USB порты. Протокол USB 3.0 дает нам скорости до 500Мбит/сек. Два порта USB 2.0 дают скорости до 50 Мбит/сек

Программа CPU-Z дает нам всю необходимую информацию о процессоре. На пятом скриншоте результаты встроенного бенчмарка.

Коробочка может спокойно воспроизводить видео онлайн до 2160p. Воспроизводится видео без микрофризов, тормозов и прочих проблем.

Wi-Fi в квартире ловит вполне уверенно, диапазон 5ГГц предсказуемо чуть уступает по силе приема диапазону 2,4ГГц. Ни пропаданий ни фантомных отвалов не замечено, даже при уходе компьютера в спящий режим.

Посмотрим, насколько хорош справляется с нагрузками до 100% система охлаждения. Запускаем стресс тест от AIDA64. Процессор нагружается на 100%. Температура за время теста не превысила 77С, при этом шум работы кулера вообще не слышен, даже приходится прислоняться к коробочке вплотную, чтобы понять, крутится ли вообще вентилятор.

Значительно более прогрессивно процессор нагружает бенчмарк от Cinebench. Тут можно рассмотреть полученные результаты теста и увидим, что температура в пиках не превысила 85С. Нагрев до такой температуры был кратковременным, обычно кулер отлично справляется с нагрузками. А обычным офисным использованием таких нагрузок вообще не добиться.

На этом компьютере спокойно можно создавать доклады, презентации, искать информацию в интернете, смотреть обучающие видео и проходить различные школьные курсы. Даже можно спокойно пользоваться Photoshop и CorelDraw с легкой задумчивостью на больших нагрузках. Редактирование видео доступно до 1080. В разрешении 4К уже очень задумчиво. При необходимости можно, но долго.

Как бы я не хотел, чтобы игры прошли стороной этот ПК, просто для понимания расскажу, что на таком железе можно запустить игры уровня GTA5 на 35-40FPS, танки пойдут на 60 FPS, Dota2 примерно 30FPS. Тут, конечно, полный компромисс, но убить время вполне можно.

В итоге Ninkear MBox 11 подходит как офисная машинка и отлично подойдет как первый школьный компьютер. У него отличная активная система охлаждения, вообще не слышно шума вентилятора. Он совсем не занимает места и легко размещается прямо за монитором. Плюс еще и стоимость у него очень бюджетная. Купить можно много на каких маркетплейсах, например, на Ozon:







