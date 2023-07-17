Это новый рекорд для данной модели

Как сообщают СМИ, на аукционе LCG был установлен новый рекорд стоимости продажи iPhone первого поколения – версия, оснащенная 4 ГБ памяти, ушла за 158 644 американских долларов. Стоит отметить, что речь идет о нераспечатанном смартфоне, предлагавшемся в заводской коробке. С учетом комиссии, налогов и сборов покупатель заплатил более 190 тысяч долларов, при этом начальная стоимость лота составляла всего 10 тысяч. По данным журналистов, реализованный экземпляр принадлежал одному из сотрудников Apple, не вскрывался и не активировался.

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Примечательно, что iPhone с 4 ГБ памяти – большая редкость. Компания из Купертино выпустила сравнительно небольшую их партию, после чего быстро сняла такие аппараты с производства, вместо них выпуская модификации, оснащенные 8 и 16 ГБ. Разумеется, речь идет не об оперативной памяти, а об объеме хранилища – в те годы еще не было потребительских смартфонов с 8-16 ГБ ОЗУ. Ранее на аукционах уже продавали iPhone за десятки тысяч долларов, но почти 160 тысяч в настоящий момент – это абсолютный рекорд. Впрочем, как считают эксперты, высока вероятность того, что в будущем мы увидим и более высокие суммы.