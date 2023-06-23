Она доступна уже в 622 точках из более чем 120 городов России

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Заменившая в России «Макдоналдс» сеть «Вкусно – и точка» объявила о запуске доставки в своем приложении для смартфонов – услуга уже доступна почти в 650 точках в 122 населенных пунктах. В дальнейшем география доставки расширится – до начала 2024 года фирма намерена обеспечить возможность получения блюд клиентами на дому во всех регионах, где имеются ее рестораны.

Партнером компании по логистике является «Яндекс.Доставка». Как полагает вице-президент компании по маркетингу и доставке Дарья Назаркина, возникновение дополнительного канала реализации продукции окажет позитивное влияние на стоимость, а также количество заказов. Более того, эффект заметен уже сейчас – средний чек в приложении в 2.5 раза превышает наблюдаемый при использовании терминала самообслуживания на предприятии или при заказе на кассе.

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Когда «Вкусно – и точка» только открылась, многие эксперты предполагали, что она будет беспроблемно работать лишь в течение нескольких месяцев или максимум года благодаря наследию «Макдоналдс». Тем не менее, как показывает практика, несмотря на не самый удачный брендинг, компания продолжает развиваться, и достаточно успешно.