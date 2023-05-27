Некоторые другие форматы будут поддерживаться в ограниченном режиме - только для распаковки

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Ранее корпорация Microsoft сообщала, что операционная система Windows 11 получит поддержку архивов RAR и 7z, а также некоторых других форматов, причем функция разархивации будет доступна для всех расширений, архивации же – лишь для некоторых. Более старая ОС, Windows 10, поддержки архивов не получит – вероятно, таким образом компания планирует замотивировать некоторых пользователей к переходу на новейшую версию. Новость вызвала живое обсуждение на тематических ресурсах и в социальных сетях – так, многие комментаторы шутили, что «уж теперь-то WinRAR точно никто не будет не только покупать, но и даже скачивать с торрент-трекеров».

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Тем не менее, как выяснилось, функция разархивирования будет добавлена в Windows 11 не немедленно, а лишь в сентябре текущего года, архивировать же файлы в RAR или 7z без использования стороннего программного обеспечения можно будет лишь в следующем году. Большой интерес сообщества вызывает производительность будущих встроенных в операционную систему инструментов: пока неизвестно, будут ли они поддерживать неограниченное число ядер и потоков CPU. Впрочем, как только функция разархивирования будет добавлена, в Интернете сразу же появится множество результатов тестов от различных технических ресурсов и специализирующихся на компьютерной тематике блогеров, так что долго ждать информации не придется.