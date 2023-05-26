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Программа для работы с архивами WinRAR много лет служила объектом для шуток – так, интернет-пользователи ехидно комментировали выручку предлагающей ее компании, предполагая, что если кто-то и приобрел архиватор за деньги, легально, то разве что по ошибке. И действительно, многие граждане пользовались пиратской версией ПО, скачивая ее с различных сайтов, а в первую очередь – с торрент-трекеров, таких, как Rutracker.
В скором времени актуальность WinRAR станет еще ниже – поддержку RAR, 7z и некоторых других популярных расширений архивов получит операционная система Windows 11. Реализовать эту поддержку компания Microsoft планирует при помощи проекта с открытым исходным кодом под названием libarchive. Примечательно, что новшество появится только в Windows 11 – вероятно, таким образом IT-гигант стимулирует пользователей к переходу на новейшую версию своей ОС. Для некоторых форматов архивов поддержка будет полной, для некоторых же – частичной, предусматривающей только разархивирование, но не архивирование. Протестировать новый функционал Windows 11 можно будет уже совсем скоро – возможно, даже на этой неделе.