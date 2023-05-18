Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг с начала года почти удвоил свое состояние
В настоящий момент оно составляет примерно 27 300 000 000 долларов
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

реклама

Как пишет Bloomberg, основатель и генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг с начала года почти удвоил свое состояние – его размер достиг 27.3 миллиардов долларов США. Дело в том, что немалая часть состояния Хуанга находится в акциях компании, а они за прошедшие месяцы успели вырасти на 110-112% благодаря интересу инвесторов к ИИ и нейросетям.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

По информации журналистов, относительный рост капитала Хуанга за неполные 5 месяцев является наиболее значительным среди всех миллиардеров, связанных с технологической отраслью. Так, если считать в процентах, капитал Марка Цукерберга увеличился лишь на 94%. Сообщается, что в прошлом году более половины выручки NVIDIA обеспечили Китай и Тайвань,  но осенью США запретили экспортировать в Поднебесную некоторые типы ускорителей. Впрочем, «зеленые» быстро сориентировались и подогнали характеристики своей продукции так, чтобы она не подпадала под установленные ограничения. Сам же Дженсен Хуанг публично выражает надежду на нормализацию отношений США и Китая, аргументируя это тем, что подобная нормализация принесет пользу всему миру. Многие эксперты сравнивают нынешнюю политическую ситуацию с «холодной войной» – если в мире сейчас есть две сверхдержавы, то это США и Китай, что подтверждается их долями в мировом ВВП.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #акции #дженсен хуанг #хуанг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топовые видеокарты RTX 4000 и RX 7900 в Китае продаются со скидками до 26%
GeForce RTX 4060 Ti получит разочаровывающую производительность и слегка обойдёт GeForce RTX 3070
Ожидаемые цены RTX 4060 Ti - 8Gb за $399 и $499 за 16Gb
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
22
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
10
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
121
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
23
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
16
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
39
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
42
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
10
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
35
Чешские банки UniCredit Bank и Creditas начали закрывать счета граждан России и Беларуси
+
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
Осталось чуть-чуть: Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте и полной зачистке «Гнезда»
3
Разработку Battlefield Mobile свернули после негативной реакции сообщества на Battlefield 2042
1
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
23
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
13
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
25
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
4
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
В США подтвердили, что сегодня ночью ЗРК Patriot в Киеве был «повреждён»
9

Популярные статьи

О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
25
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
16
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
59
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
22
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
2
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
56
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
23
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
13:07
Это только в твоих фантазиях ))) Японцы ездят на тачка в основном 3 года и потом сливают их т.к. там идут большие затраты на техосмотр. А сливают их обычно за границу. И если не будут везти напрямую к...
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
blbl
13:06
всё так же уверен, что будет полный кал
В Сети появился геймплей ранней версии «Смуты» от отечественных разработчиков
Aziza Ibrahim
13:04
Сами своими руками сломали ,и теперь конец большой Россииской империи
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Александр Жолудев
13:02
Ощущение такое, что нейросеть статью писала, давайте, погеймите на 20 ФПС.
Встроенная графика UHD 730 в бюджетных процессорах Intel позволяет проходить все современные игры
niuspb
13:01
Без видюшки на 13600k с ддр5 и водянкой собрал за 100к. Жду 4060ti.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Pretender063
12:57
На свалке... Китайские авто - говно... Да и поставлять вам их никто не будет... И уж японцы - тем более... И запчастей к ним не будет.... ничего не будет... Так что газ-21/22 будет за счастье...
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
Сулейман Абубакаров
12:56
И после таких слов ещё кого-то в фашизме такие как вы обвиняете
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
Mur
12:53
Скоро они расскажут о таком количестве сбитых калибров, сколько Россия не производила.
Украина заявляет, что смогла сбить 29 ракет за ночь, включая 6 ракет "Калибр", но в Одессе взрывы
Александр Богачев
12:53
Автоматика любит вольтаж завышать почем зря, а райзены маленькие и с них тепло отвести тяжело
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Вадим Кудрявцев
12:48
как достали эти высеры о виртуальных сборках,по 5 раз на неделю
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем