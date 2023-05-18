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Как пишет Bloomberg, основатель и генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг с начала года почти удвоил свое состояние – его размер достиг 27.3 миллиардов долларов США. Дело в том, что немалая часть состояния Хуанга находится в акциях компании, а они за прошедшие месяцы успели вырасти на 110-112% благодаря интересу инвесторов к ИИ и нейросетям.
По информации журналистов, относительный рост капитала Хуанга за неполные 5 месяцев является наиболее значительным среди всех миллиардеров, связанных с технологической отраслью. Так, если считать в процентах, капитал Марка Цукерберга увеличился лишь на 94%. Сообщается, что в прошлом году более половины выручки NVIDIA обеспечили Китай и Тайвань, но осенью США запретили экспортировать в Поднебесную некоторые типы ускорителей. Впрочем, «зеленые» быстро сориентировались и подогнали характеристики своей продукции так, чтобы она не подпадала под установленные ограничения. Сам же Дженсен Хуанг публично выражает надежду на нормализацию отношений США и Китая, аргументируя это тем, что подобная нормализация принесет пользу всему миру. Многие эксперты сравнивают нынешнюю политическую ситуацию с «холодной войной» – если в мире сейчас есть две сверхдержавы, то это США и Китай, что подтверждается их долями в мировом ВВП.