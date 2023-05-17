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Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Telegram, проведенное проектом TGStat, количество русскоязычных каналов в рассматриваемом мессенджере выросло с 2021 по 2023 год с 300 до 700 тысяч, при этом значительно увеличилась и конкуренция. В настоящий момент каждый второй русскоязычный пользователь подписан более, чем на 25 каналов, а каждый четвертый – более, чем на 50 каналов. Premium-подписку среди активных респондентов имеют около 17%.
Голосовые сообщения используют 57% опрошенных, видеосообщения – 43%. Значительно выросло за 2 года использование папок – сейчас ими пользуются почти 55% против 39% в 2021 году. Кроме Telegram, 80% пользователей общаются через WhatsApp, еще по 20% используют Viber и Discord, причем первый более популярен среди аудитории в возрасте от 40 лет, а второй – напротив, среди молодежи. Также сообщается, что опрос проводился в конце марта и первой половине апреля текущего года – в нем поучаствовали более 50 тысяч пользователей из 900 каналов, сотрудничающих с TGStat. Как считают некоторые эксперты, с высокой вероятностью уже в этом году в мессенджере будет более 1 миллиона русскоязычных каналов.