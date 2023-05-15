Сведения о нем ранее опубликовало издание "Коммерсант"

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Ранее издание «Коммерсант», ссылаясь на сведения, полученные от сотрудников маркетплейсов Ozon и Wildberries, а также от компании Moneyplace, сообщило, что продажи дронов-мультикоптеров на указанных площадках в первом квартале 2023 года возросли в 15-20 раз год к году, несмотря на ограничения и запреты по запуску БПЛА, действующие более, чем в 40 российских регионах.

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Пресс-служба Wildberries оперативно отреагировала на опубликованные в СМИ данные и заявила об их недостоверности. По словам представителей маркетплейса, фирма не работает с Moneyplace, а информация об увеличении продаж БПЛА в 20 раз является ложной. Как считают некоторые эксперты, столь быстрая реакция вызвана тем, что Wildberries уже неоднократно оказывался в центре различных скандалов, связанных, например, с обилием на площадке контрафактной и некачественной продукции или нарушением прав работников. Остается ждать, как отреагируют на заявление пресс-службы маркетплейса журналисты издания «Коммерсант» – выпустят опровержение, проигнорируют или станут настаивать на своей правоте и достоверности опубликованных данных.