При том, что во многих городах запуск беспилотников запрещен

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Согласно информации издания «Коммерсант», российские маркетплейсы сообщают о значительном увеличении спроса на любительские дроны – в первом квартале текущего года их продажи выросли в 15-20 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. В сумме на Ozon и Wildberries было за 3 месяца реализовано не менее 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов – и это несмотря на введенные во многих российских регионах ограничения или даже полный запрет на их запуск.

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Как считают эксперты, растущая популярность дронов связана с тем, что они часто мелькают в новостях, при этом наибольшей популярностью пользуются недорогие модели для детей и для любительской фото- и видеосъемки – средний чек составляет около 3.5 тысяч рублей. При этом, по мнению замгендиректора FlyDrone Александра Каниовского, ограничения и запреты не помешают энтузиастам запускать дроны – в России, конечно, много полицейских, но расставит их в каждом парке и каждом лесу не получится. Солидарны с Каниовским и другие специалисты, подчеркивая, что угроза административных штрафов вряд ли заставит несознательных граждан соблюдать запреты. В настоящий момент запуск БПЛА запрещен в как минимум 40 российских регионах. При этом некоторые дроны, вероятно, закупаются волонтерами и организациями для российских военных и добровольцев, участвующих в СВО.