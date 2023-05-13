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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Thunderobot привезла в Россию широкий ассортимент игровой периферии - мыши, клавиатуры и не только
Среди продукции компании есть как недорогие, так и более продвинутые и дорогостоящие решения
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Китайская компания Thunderobot, входящая в Haier Group, начала продажи в России своей игровой периферии – игровых мышей, клавиатур, геймпадов, гарнитур и не только. Ассортимент у фирмы достаточно широкий, причем ее решения представлены в разных ценовых сегментах, что позволит отечественным потребителям выбирать себе девайсы, исходя из своих потребностей и имеющегося бюджета.

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Так, мышек Thunderobot предлагает российским пользователям сразу 5 – самая доступная из них стоит около 1000 рублей, а самая дорогая – примерно 4200 рублей. Также доступны четыре клавиатуры – все механические, и все со сравнительной невысокой стоимостью от 2000 до 6000 рублей. Гарнитур пока в Россию производитель привез только две – проводную H31 и беспроводную HL503 – обе они могут похвастаться достаточно крупными 50-миллиметровыми излучателями. Геймпад в настоящий момент доступен один – это довольно дорогая модель под названием G70. Приобрести ее можно за 5500-6500 рублей, что же касается ее особенностей – среди них можно отметить возможность подключения к ПК, ноутбуку, консоли или смартфону как посредством Bluetooth, так и при помощи радиоканала. В дополнение к стандартным органам управления у девайса имеются четыре программируемые кнопки.

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#россия #периферия #мыши #клавиатуры #thunderobot #гарнитуры
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