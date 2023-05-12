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Глава NVIDIA Дженсен Хуанг получает в 94 раза больше среднего сотрудника компании
И это после 10-процентного снижения его заработной платы
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По информации The Register, глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг получает примерно в 94-95 раз больше среднего сотрудника компании – за прошедший финансовый год он мог бы заработать 25 миллионов американских долларов, но фирма не достигла желаемых результатов, поэтому вознаграждение топ-менеджера оказалось меньше – 21.4 миллиона. При этом непосредственно заработная плата Хуанга составила 1 миллион долларов, еще 19.7 миллионов он получил в качестве акций, остальную же сумму можно охарактеризовать как «прочие выплаты» –речь идет о страховании жизни, оплате путешествий, и так далее. В целом Дженсен получил на 10% меньше, чем годом ранее. Среднестатистический же сотрудник за указанное время заработал 230 тысяч долларов.

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Другие топ-менеджеры, например, финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс, получили по 10-11 миллионов долларов. В целом же, как отмечают представители «зеленых», финансовый год был непростым – такая оценка обусловлена как макроэкономическими проблемами и последствиями пандемии коронавируса COVID-19, так и другими факторами, вроде корректировки запасов. При этом в будущее в NVIDIA смотрят оптимистично, прогнозируя, что продукция компании будет весьма востребована в свете развития и распространения технологий нейросетей, продолжающейся цифровизации автомобилей и электромобилей, а также увеличения популярности облачных сервисов.

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#nvidia #видеокарты #графические ускорители #дженсен хуанг #хуанг #зарплата
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