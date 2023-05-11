Злоумышленники быстро адаптируются под меняющийся новостной фон

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Как сообщают некоторые российские СМИ и тематические ресурсы, кибермошенники в очередной раз продемонстрировали свое умение подстраиваться под меняющийся новостной фон – они рассылают гражданам электронные письма с вредоносными вложениями под видом цифровых повесток. Как правило, к email прилагается троянская программа с расширением .exe или документ Microsoft Word/Excel с особыми скриптами, способными похитить ценную информацию с незащищенного ПК или, опять же, заразить его «трояном».

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По данным экспертов по информационной безопасности, неизвестные злоумышленники часто используют троянскую программу для удаленного доступа под названием DarkWatchman RAT. Ранее ее же рассылали с поддельными электронными письмами якобы от Федеральной службы судебных приставов при правительстве России. Примечательно, что получателями подобных писем становятся не только физические лица, но и компании – как мелкие, так и крупные. Специалисты подчеркивают, что вопрос информационной безопасности в нынешних условиях имеет приоритетное значение – ему стоит уделять внимание всем, даже индивидуальным предпринимателям и обычным гражданам. Соблюдение элементарных правил сетевой безопасности позволит защитить денежные средства и персональные данные, а также сэкономит массу времени. Кибератаку легче и выгоднее предотвратить, чем в дальнейшем заниматься устранением ее последствий.