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Как сообщают некоторые российские СМИ и тематические ресурсы, кибермошенники в очередной раз продемонстрировали свое умение подстраиваться под меняющийся новостной фон – они рассылают гражданам электронные письма с вредоносными вложениями под видом цифровых повесток. Как правило, к email прилагается троянская программа с расширением .exe или документ Microsoft Word/Excel с особыми скриптами, способными похитить ценную информацию с незащищенного ПК или, опять же, заразить его «трояном».
По данным экспертов по информационной безопасности, неизвестные злоумышленники часто используют троянскую программу для удаленного доступа под названием DarkWatchman RAT. Ранее ее же рассылали с поддельными электронными письмами якобы от Федеральной службы судебных приставов при правительстве России. Примечательно, что получателями подобных писем становятся не только физические лица, но и компании – как мелкие, так и крупные. Специалисты подчеркивают, что вопрос информационной безопасности в нынешних условиях имеет приоритетное значение – ему стоит уделять внимание всем, даже индивидуальным предпринимателям и обычным гражданам. Соблюдение элементарных правил сетевой безопасности позволит защитить денежные средства и персональные данные, а также сэкономит массу времени. Кибератаку легче и выгоднее предотвратить, чем в дальнейшем заниматься устранением ее последствий.