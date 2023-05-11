В том числе и голосовых помощников

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Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные исследования, проведенного ТАСС и ВЦИОМ, 72% граждан нашей страны не используют устройства и технологии умного дома, даже такие простые, как голосовой помощник. Пользуются экосистемой умного дома лишь 28% россиян, но из них только 14% делают это каждый день, причем речь, опять же, идет и об использовании голосовых помощников, таких, как Алиса от «Яндекса».

Исследователям удалось выявить статистически значимую взаимосвязь между активным просмотром телевизора и использованием устройств и технологий умного дома – 95% людей, часто смотрящих телевизор, не пользуются ими. Также мало распространение экосистемы среди людей старше 60 лет (87% не пользуются), граждан со средним или более низким уровнем образования (85-86%) и жителей сел и деревень (82%). При этом полученные данные могут быть не слишком точны – в исследовании приняли участие лишь примерно 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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По данным экспертов, на первом месте по популярности среди умных устройств у россиян находится робот-пылесос, а на втором – умная колонка. И тот и другой девайс чаще используют женщины, а вот Smart TV, находящийся на 3 месте, больше популярен у мужчин. Типичные пользователи умного дома, по данным ВЦИОМ – это молодые мужчины и женщины (25-34 лет) с высшим образованием и хорошим достатком, проживающие в крупных мегаполисах.