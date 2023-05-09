Поддерживать прибыль помогают продажи автомобилей с ДВС

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Как сообщает Carscoops, компания Ford в среднем теряет на производстве и продаже одного электромобиля более 58 тысяч долларов США, при этом автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему приносят фирме высокую прибыль, как и коммерческий транспорт. Впрочем, столь значительные потери во многом объясняются инвестициями в новые технологии и разработки, а также масштабированием производства – как рассчитывает руководство компании, в будущем прибыль начнут приносить и электрокары, но для этого необходимо довести связанные с их производством процессы до стадии зрелости, а также увеличить объемы выпуска продукции. Так, фирма намерена производить электрические пикапы Ford следующего поколения в 2025 году в количестве до 500 000 экземпляров в год.

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Проблема окупаемости производства электромобилей актуальна для многих традиционных автопроизводителей, тем не менее, в большинстве таких компаний понимают, что за транспортными средствами с электродвигателями – будущее рынка. Автомобили с ДВС, безусловно, останутся актуальны, но будут массово использоваться лишь в определенных странах, таких, например, как Россия – из-за больших расстояний между городами и холодного климата, особенно в зимнее время.