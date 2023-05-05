Но эксперты сомневаются в реалистичности подобных планов

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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, руководство южнокорейской корпорации Samsung полагает, что в ближайшие 5 лет компании удастся обойти по контрактному производству чипов своего главного конкурента – тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Обе компании планируют примерно в один и тот же срок внедрить 2-нанометровый техпроцесс, и хотя детали технологий во многом различаются, по некоторым оценкам, Samsung немного опережает TSMC, поскольку уже использует транзисторы GAA.

Согласно общепринятому мнению, мировым лидером в области передовой литографии в настоящий момент является TSMC. Подтверждает подобные наблюдения и статистика – у тайваньской фирмы гораздо больше клиентов, чем у Samsung, а чипы, произведенные по ее новейшим техпроцессам, предлагают более оптимальные пользовательские характеристики, чем произведенные по новейшим техпроцессам южнокорейского конкурента. В качестве простого и понятного всем геймерам примера можно привести графические ускорители NVIDIA Ampere (Samsung) и NVIDIA Ada Lovelace (TSMC).

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Президент Samsung и руководитель контрактного производства микросхем бизнес-отдела Device Solutions Сиёнг Чой полагает, что 4-нм технология Samsung отстает от TSMC на 2 года, а 3-нм на 1 год, в дальнейшем же у компании появится шанс догнать и перегнать конкурента. Также представитель компании уточнил, что число клиентов Samsung продолжает расти, как и число положительных отзывов о новейших техпроцессах фирмы.