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Как сообщает издание Business Korea, тайваньская компания TSMC планирует продавать полупроводниковую продукцию, произведенную в США по ценам на 20-30% выше, чем произведенную на Тайване. По мнению многих экспертов, такой разницей могут воспользоваться конкуренты фирмы – в первую очередь, южнокорейская корпорация Samsung, также предлагающая чипы, выпускающиеся по передовым техпроцессам.
Журналистам удалось пообщаться с несколькими источниками, имеющими отношение к переговорному процессу между TSMC и ее партнерами, которые подтвердили, что речь идет об увеличении цен на 20-30%. Сообщали представители TSMC о том, что строительство и эксплуатация предприятий за пределами Тайваня весьма затратны и публично, причем неоднократно. Основатель компании Моррис Чанг даже высказывал мнение, что производимые в США чипы будут стоить в полтора раза дороже.
Как считают аналитики, решение TSMC возложить дополнительные затраты на клиентов американских заводов можно считать разумным – компания, по сути, является практически монополистом в области некоторых тонких техпроцессов, что позволяет ей диктовать партнерам свои условия. Тем не менее, эксперты считают, что при определенных обстоятельствах Samsung удастся переманить у тайваньского полупроводникового гиганта часть клиентов – если, конечно, фирма сможет сохранить собственные цены на более низком уровне.