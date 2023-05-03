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Как сообщает издание «Интерфакс», российская компания «Вымпелком», известная большинству граждан по бренду «Билайн», продала свой бизнес в Казахстане материнской фирме Veon, базирующейся в Нидерландах. Сделка состоялась еще в конце 2022 года, а ее сумма составила 54 миллиарда рублей, причем перечислять средства не потребовалось – они были засчитаны как погашение задолженности.
По информации рыночных аналитиков, продажа казахстанского бизнеса органично вписывается в планы по реорганизации компании – «Вымпелком» планомерно избавляется от активов в среднеазиатских странах. Ранее фирма выделила в отдельное юрлицо свой бизнес в Узбекистане. При этом сворачивать работу в России «Вымпелком» не планирует, хотя, судя по всему, компания перешла от стратегии по увеличению абонентской базы к стратегии по удержанию клиентов и повышению их лояльности. Вписывается в эту концепцию и ребрендинг «Билайн», хотя потребители приняли его отнюдь не так радушно, как хотелось бы руководству компании. В настоящий момент у «Билайна» около 45 миллионов абонентов, при этом уменьшение числа пользователей совсем не обязательно является негативным сигналом. Оно может свидетельствовать и об «оздоровлении» абонентской базы с удалением из нее неактивных SIM-карт.