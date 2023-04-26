Компания подала заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США

реклама

Нейросети и проекты на их основе стали новым трендом высоких технологий, оттеснив на второй план метавселенные, NFT и различные криптовалютные стартапы. Одним же из самых известных проектов на основе нейросетей является чат-бот ChatGPT от компании OpenAI. Неудивительно, что фирма намерена попытаться запретить своим конкурентам использовать аббревиатуру GPT (Generative Pre-trained Transformer) – она уже подала соответствующую заявку в американское Бюро по патентам и товарным знакам.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В качестве примеров проектов, использующих упомянутую аббревиатуру, можно привести TreatGPT, DateGPT и DirtyGPT – и это лишь малая часть существующих. Как сообщает TechCrunch, OpenAI подала заявку в Бюро еще в конце прошлого года, а сейчас попросила у регулятора ускорить ее рассмотрение, аргументировав это появлением большого количества «контрафактных продуктов». Прошение об ускорении процедуры было отвергнуто, тем не менее, юристы и отраслевые эксперты полагают, что сама заявка может быть удовлетворена – вероятность этого оценивается большинством специалистов как минимум в десятки процентов. Существуют, впрочем, и определенные сложности – так, Google задействовала в названии одной из нейросетей слово Transformer еще в 2017 году, и OpenAI здесь не является первопроходцем.