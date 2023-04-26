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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Гибкий смартфон Moto Razr 2023 может получить крупный 3.5-дюймовый наружный дисплей
При этом точные характеристики модели пока неизвестны, только предварительные
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Как сообщает ресурс Hothardware, гибкий смартфон-раскладушка Moto Razr 2023 может получить полнофункциональный крупный 3.5-дюймовый внешний экран, с помощью которого пользователи смогут при необходимости взаимодействовать почти с любыми приложениями, не открывая смартфон и не используя основной дисплей. Если слухи правдивы, то внешний экран Moto Razr 2023 будет заметно больше, чем у конкурентов.

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В китайской социальной сети Weibo уже появилось тизер-видео, на котором можно разглядеть очертания устройства, а также двойную камеру и расположенные на боковой грани клавиши. Дата выхода смартфона пока неизвестна, не раскрываются и его точные характеристики, хотя инсайдеры и аналитики говорят об использовании флагманской SoC Snapdragon 8 Gen 2, наличии 6.7-дюймового основного экрана с повышенной частотой обновления (вероятно, 144 Гц) и небольшой по современным меркам емкости аккумуляторной батареи – она может составить 2850 мА*ч. Если вспоминать предыдущие анонсы и релизы компании, можно предположить, что Razr 2023 с высокой вероятностью выйдет в Китае, а на глобальный рынок поступит несколько позже. Подтверждает такую гипотезу и выпуск тизерного ролика исключительно на китайском рынке.

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#смартфоны #moto #гибкие смартфоны #razr 2023
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